Эксперты назвали лукавством уверения в росте зарплат столичных учителей

Средняя зарплата учителей в Москве в I квартале 2018 года составила около 89 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина в рамках выездного заседания круглого стола Мосгордумы "Возможности современного московского образования". Его слова приводит агентство "Москва"
.
По словам Калины, "нижняя граница" зарплаты учителя, работающего на полную ставку, составляет не менее 68 тысяч рублей. "По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют, - пояснил Калина, добавив, что средняя зарплата за I квартал составляет больше 89 тысяч рублей, а некоторые зарплаты достигают 110-120 тысяч.
Между тем об очковтирательстве властей по поводу учительских зарплат СМИ говорят как минимум с 2014 года
. А уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал сведения о росте зарплат "некоторым лукавством". "Считают, сколько учитель получает в месяц, а не его чистую ставку – 18 часов. Но все учителя, насколько мне известно, работают на полторы или две ставки. Идет выматывание. Но это приветствуется, поскольку дает такие хорошие показатели по оплате", - заявил он "Собеседнику""Коммерсант"
называет зарплату учителя "полным трагизма уравнением со многими переменными". И если раньше у учителя был стабильный оклад плюс то, что он зарабатывает за дополнительные уроки, то теперь педагоги получают длинные расчетные листы со множеством строк, фиксирующих вклад в учебный процесс: "за своевременное выполнение документальной работы — 52 рубля", "за проведение патриотического мероприятия — 500 рублей". Таких позиций может быть от 5 до 20. При этом собственную схему оплаты создают каждый регион, район и школа.
Кроме того, зарплата учителей сейчас состоит из трех основных позиций: базовая часть, компенсационные выплаты и стимулирующие. Базовая часть платится за часы работы на уроке, тогда как компенсационные выплаты - за внеурочную деятельность, включая классное руководство, обязанности системного администратора или завхоза. Стимулирующие же выплаты платятся за активную дополнительную работу, причем стоимость баллов, от которых эти выплаты зависят, а также то, за что конкретно платятся баллы, регулярно меняется и зависит от директоров той или иной школы. В трудовом договоре обычно оговаривается, что они будут начисляться при выполнении учителем определенных условий, которые описываются настолько туманно, что напрямую зависят от наличия средств.