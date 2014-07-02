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Эксперты назвали лукавством уверения в росте зарплат столичных учителей
24 апреля 2018 г. | Время публикации 15:10
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Средняя зарплата учителей в Москве в I квартале 2018 года составила около 89 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина в рамках выездного заседания круглого стола Мосгордумы "Возможности современного московского образования". Его слова приводит агентство "Москва".

По словам Калины, "нижняя граница" зарплаты учителя, работающего на полную ставку, составляет не менее 68 тысяч рублей. "По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют, - пояснил Калина, добавив, что средняя зарплата за I квартал составляет больше 89 тысяч рублей, а некоторые зарплаты достигают 110-120 тысяч.

Между тем об очковтирательстве властей по поводу учительских зарплат СМИ говорят как минимум с 2014 года. А уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал сведения о росте зарплат "некоторым лукавством". "Считают, сколько учитель получает в месяц, а не его чистую ставку – 18 часов. Но все учителя, насколько мне известно, работают на полторы или две ставки. Идет выматывание. Но это приветствуется, поскольку дает такие хорошие показатели по оплате", - заявил он "Собеседнику"

"Коммерсант" называет зарплату учителя "полным трагизма уравнением со многими переменными". И если раньше у учителя был стабильный оклад плюс то, что он зарабатывает за дополнительные уроки, то теперь педагоги получают длинные расчетные листы со множеством строк, фиксирующих вклад в учебный процесс: "за своевременное выполнение документальной работы — 52 рубля", "за проведение патриотического мероприятия — 500 рублей". Таких позиций может быть от 5 до 20. При этом собственную схему оплаты создают каждый регион, район и школа.

Кроме того, зарплата учителей сейчас состоит из трех основных позиций: базовая часть, компенсационные выплаты и стимулирующие. Базовая часть платится за часы работы на уроке, тогда как компенсационные выплаты - за внеурочную деятельность, включая классное руководство, обязанности системного администратора или завхоза. Стимулирующие же выплаты платятся за активную дополнительную работу, причем стоимость баллов, от которых эти выплаты зависят, а также то, за что конкретно платятся баллы, регулярно меняется и зависит от директоров той или иной школы. В трудовом договоре обычно оговаривается, что они будут начисляться при выполнении учителем определенных условий, которые описываются настолько туманно, что напрямую зависят от наличия средств.

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