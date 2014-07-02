Эксперты назвали лукавством уверения в росте зарплат столичных учителей

23 октября 2015 г. Бюджет столичной сферы образования вырос в полтора раза, но учителя продолжают протестовать

Столичный мэр заявил, что заработная плата учителя за пять лет выросла на 80% – до 70 тысяч рублей в месяц, а электронные очереди исключили коррупцию. Однако сами учителя продолжают настаивать на том, что это не так.