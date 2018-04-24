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Летняя навигация открылась на Москве-реке
24 апреля 2018 г. | Время публикации 10:25
Рубрики: Развлечения  
 
Фото: Михаил Тихонов
Летняя навигация экскурсионных теплоходов начинается 24 апреля на Москве-реке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы", специалисты осмотрели судоходные сооружения, шлюзы, водопроводные галереи, электротехническое и механическое оборудование. Всего по Москве-реке будут ходить около 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Стоимость прогулки останется на уровне 2017 года - от 400 до 900 рублей за два-три часа.

Как сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов, в новом сезоне на Москве-реке появится 15 новых пассажирских судов. Кроме того, в честь ЧМ-2018 начнет курсировать пассажирская баржа с футбольным полем на борту, где будут проводиться различные мероприятия. Торжественное открытие сезона летней навигации намечено на 12 мая. В этот день в парке Горького состоится праздник и парад с участием около 50 судов. На них можно будет покататься по центру города.

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Вторник, 24 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:10
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