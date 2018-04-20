Мэрия Москвы не согласовала шествие сторонников Навального по Тверской, но предложила договориться

Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и "Единой России". Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы.— Alexey Navalny (@navalny) April 24, 2018