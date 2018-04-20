Мэрия Москвы не согласовала шествие сторонников Навального по Тверской, но предложила договориться

Мэрия Москвы не согласовала акцию Алексея Навального "Путин нам не царь" 5 мая, приуроченную к инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter
. "По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и "Единой России", - написал Навальный и призвал все равно выходить 5 мая в 14:00 на Тверскую улицу.
Напомним, сторонники оппозиционера подавали в мэрию Москвы уведомление о шествии от площади Тверская Застава до здания Госдумы по проезжей части 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц, а также о митинге на Манежной площади.
Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил РБК
отказ мэрии согласовать шествие. "Тверскую не согласовали, мы категорически будем возражать", - сказал он.
По митингу мэрия находится в стадии переговоров, добавил Черников. "Мы предложили им два места, отправили предложение, но ответа не получили. Сейчас находимся в переговорах, окончательного согласования нет", - сказал чиновник, не уточнив, какие площадки предлагались оппозиции.
В беседе с "Интерфаксом"
Черников пояснил, что "Тверская улица - сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к параду Победы и других праздничных городских мероприятий". Он уточнил, что мэрия предложила сторонникам Навального провести массовую акцию в районе метро "Октябрьское поле" или на улице Перерва. По словам Черникова, власти "готовы дальше вести переговоры, но, к сожалению, наше общение проходит пока только через средства массовой информации".
В апреле Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию под лозунгом "Путин нам не царь"
. По мнению оппозиционера, президент считает, что прошедшие выборы наделили его "царскими полномочиями", и "намеревается управлять Россией как личной собственностью в интересах своих, своей семьи и узкой правящей группы".
В связи с этим Навальный призвал россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, за два дня до инаугурации выйти на улицы своих городов протестовать "против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония", "за право быть гражданами своей страны".