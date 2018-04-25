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В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины во время пластической операции
24 апреля 2018 г. | Время публикации 17:51
Рубрики: Происшествия  
 
© РИА Новости / Игорь Катаев
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки во время пластической операции, сообщается на сайте московского главка Следственного комитета. По данным ведомства, трагедия произошла 15 апреля в частной клинике в Чапаевском переулке. 32-летняя женщина скончалась на операционном столе, говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти пациентки не приводятся. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следователи допросят руководство и сотрудников клиники. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

"Российская газета" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что трагедия произошла во время операции по увеличению груди. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза.

Как пишет "Московский комсомолец", речь идет о клинике "Триумф Палас". Мать погибшей женщины рассказала изданию, что хотела поговорить с дочерью после операции, но администратор сообщила, что пациентка спит после наркоза.

"В клинике нет реанимации. Как я позже узнала, администратор сначала стала звонить кардиологу, та прибежала с ребенком из дома, попыталась завести сердце, но результата это не принесло. Тогда они позвонили в скорую", - сказала собеседница газеты.

По ее словам, врач Григорий Перекрестов и 24-летний анестезиолог Зейнал Неджафов скрываются от родных умершей, а Неджафов ушел сразу после операции, хотя должен был дождаться, когда пациентка придет в себя. Клиника вернула семье деньги за операцию и выплатила моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. По данным МК, это не первый инцидент в клинике - в феврале 47-летняя пациентка после липосакции выпала из окна, она осталась жива.
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