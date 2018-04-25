В Москве возбудили уголовное дело после смерти женщины во время пластической операции Рубрики: Происшествия

© РИА Новости / Игорь Катаев



Обстоятельства смерти пациентки не приводятся. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следователи допросят руководство и сотрудников клиники. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.



со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что трагедия произошла во время операции по увеличению груди. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза.



Как пишет



"В клинике нет реанимации. Как я позже узнала, администратор сначала стала звонить кардиологу, та прибежала с ребенком из дома, попыталась завести сердце, но результата это не принесло. Тогда они позвонили в скорую", - сказала собеседница газеты.



По ее словам, врач Григорий Перекрестов и 24-летний анестезиолог Зейнал Неджафов скрываются от родных умершей, а Неджафов ушел сразу после операции, хотя должен был дождаться, когда пациентка придет в себя. Клиника вернула семье деньги за операцию и выплатила моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. По данным МК, это не первый инцидент в клинике - в феврале 47-летняя пациентка после липосакции выпала из окна, она осталась жива. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки во время пластической операции, сообщается на сайте московского главка Следственного комитета. По данным ведомства, трагедия произошла 15 апреля в частной клинике в Чапаевском переулке. 32-летняя женщина скончалась на операционном столе, говорится в сообщении.Обстоятельства смерти пациентки не приводятся. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следователи допросят руководство и сотрудников клиники. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза. "Российская газета" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что трагедия произошла во время операции по увеличению груди. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза.Как пишет "Московский комсомолец" , речь идет о клинике "Триумф Палас". Мать погибшей женщины рассказала изданию, что хотела поговорить с дочерью после операции, но администратор сообщила, что пациентка спит после наркоза."В клинике нет реанимации. Как я позже узнала, администратор сначала стала звонить кардиологу, та прибежала с ребенком из дома, попыталась завести сердце, но результата это не принесло. Тогда они позвонили в скорую", - сказала собеседница газеты.По ее словам, врач Григорий Перекрестов и 24-летний анестезиолог Зейнал Неджафов скрываются от родных умершей, а Неджафов ушел сразу после операции, хотя должен был дождаться, когда пациентка придет в себя. Клиника вернула семье деньги за операцию и выплатила моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. По данным МК, это не первый инцидент в клинике - в феврале 47-летняя пациентка после липосакции выпала из окна, она осталась жива.



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