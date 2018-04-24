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Видеоролики в честь 1 мая запустят на медиафасадах зданий с 28 апреля
24 апреля 2018 г. | Время публикации 09:43
Рубрики: Праздники  
 
Moscow-Live.ru
В честь праздника весны и труда Москву украсят видеоизображения с традиционными символами Первомая, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся на портале мэра и правительства столицы.

По словам Бирюкова, поздравительный ролик покажут на фасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате. На экранах покажут воздушные шары, летящие к небу, и традиционный лозунг Первомая "Мир! Труд! Май!". Увидеть праздничное поздравление можно будет с 28 апреля: показ начнется в 20:09 и продлится до 24:00. Крутить ролик будут до 2 мая включительно. Такой же ролик разместят на медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат, а также на экране здания Центрального телеграфа.

Кроме того, город украсят 30 видеооткрыток на цифровых билбордах. На них появятся цветущие яблони, воздушные шары и российский триколор. А архитектурно-художественную подсветку на зданиях и объектах столицы в честь 1 Мая переведут в праздничный режим: вместо теплого и холодного белого цвета столица засияет всеми оттенками цветовой палитры — от красного до фиолетового.
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Вторник, 24 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:10
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