

Сын Юрия Чайки и застройщик МСЗ будут контролировать половину "мусорной промышленности" Подмосковья Рубрики: Экология

© РИА Новости / Павел Лисицын



В конкурсе региональных операторов по обращению с отходами примут участие семь компаний, каждая из которых будет отвечать за один из семи кластеров региона. Регион поделен по территориальному признаку - на Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский кластеры. Как уточняется, с 2019 года компании будут обеспечивать транспортирование твердых коммунальных отходов на объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов, и муниципалитеты будут обязаны заключать все договоры на вывоз мусора именно с ними.



Контракты с операторами будут заключены на 10 лет. Самым крупным станет структура с участием "Ростеха" – "РТ-инвест". Компании, входящие в "РТ-инвест", выиграли право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском. Ранее "РТ-инвест" анонсировал строительство в Подмосковье четырех мусоросжигательных заводов, которые будут не просто сжигать по 700 тысяч тонн мусора в год, но и вырабатывать электроэнергию. Суммарный объем отходов по трем кластерам, с которым предстоит работать "РТ-инвесту", составит более двух миллионов тонн в год, или более 60% от всего объема отходов, образуемых на территории Московской области.



Среди обязанностей регионального оператора представитель "РТ-инвеста" называет строительство мусороперерабатывающих комплексов в каждом из кластеров. Они будут включать в себя комплексы по полуавтоматической сортировке отходов и участков компостирования органических фракций. Кроме того, "РТ-инвест" планирует внедрить систему раздельного сбора для "грязных", или органических отходов и "чистых" отходов, к которым относятся пластик, бумага и картон. Также будут размещены баки для опасных отходов (батарейки, аккумуляторы и другие гаджеты).



Сбором мусора на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) будет заниматься компания "Хартия", которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю. Представитель компании объясняет выбор этого направления тем, что "Хартия" уже занимается вывозом мусора в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы. Воскресенский кластер достался компании "СПМ Долгопрудный", аффилированной еще с одним московским оператором – компанией "Эколайн". Еще один московский оператор, "МСК-НТ", принадлежащий бизнесмену Игорю Черемскому, будет работать в Чеховском кластере. Алексинский кластер достался ООО "Экопромсервис".



По данным СМИ, требования Московской области к оператором гораздо менее жесткие, чем в столице. По сути, областным операторам необходимо иметь технику для сбора и вывоза мусора, вывозить мусор они будут в соответствии с территориальной схемой размещения по обращению с отходами. Также каждый оператор до конца 2018 года должен создать сортировочные пункты и полигоны, куда должна уходить отсортированная органика, и в дальнейшем будет отвечать за появление несанкционированных свалок на территории области.



Между тем региональным операторам может не хватить мощностей для размещения отходов: после того как в области была закрыта большая часть полигонов, новых вместо них не открыли и проблема с утилизацией мусора в Подмосковье до сих пор не решена до конца Всего в регионе осталось 15 полигонов, которые принимают как областной, так и московский мусор: в условиях явной перегруженности полигонов жители Московской области начали массово протестовать против свалок. При этом большинство операторов сложившуюся ситуацию не комментируют.



Накануне в Солнечногорске собрались около 300 участников митинга протеста против мусоросжигательного завода, который планируется построить в 6 километрах от города. По словам противников строительства, под завод отдан участок лесного фонда, а для раздельного сбора мусора власти Москвы и Подмосковья почему-то не делают ровным счетом ничего, хотя мусороперерабатывающие предприятия, которых в регионе сотни, простаивают из-за нехватки сырья. Протестующие потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить проект строительства мусоросжигательных заводов в деревне Хметьево и в других районах Подмосковья, остановить размещение новых мусорных полигонов в Подмосковье, а также отправить в отставку губернатора области



А в 2017 году выяснилось, что ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2", подчиненные компании "РТ-Инвест" и зарегистрированные в июне 2016 года, стали единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье. Противники строительства отмечают, что у этих компаний В министерстве экологии Московской области завершили прием и рассмотрение заявок на участие в конкурсе региональных операторов по обращению с отходами. При этом почти половина компаний, выигравших конкурс, связана с фирмой "РТ-Инвест", причастной к планам строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Эксперты отмечают, что региональным операторам может не хватить мощностей для размещения отходов, пишут "Ведомости" В конкурсе региональных операторов по обращению с отходами примут участие семь компаний, каждая из которых будет отвечать за один из семи кластеров региона. Регион поделен по территориальному признаку - на Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский кластеры. Как уточняется, с 2019 года компании будут обеспечивать транспортирование твердых коммунальных отходов на объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов, и муниципалитеты будут обязаны заключать все договоры на вывоз мусора именно с ними.Контракты с операторами будут заключены на 10 лет. Самым крупным станет структура с участием "Ростеха" – "РТ-инвест". Компании, входящие в "РТ-инвест", выиграли право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском. Ранее "РТ-инвест" анонсировал строительство в Подмосковье четырех мусоросжигательных заводов, которые будут не просто сжигать по 700 тысяч тонн мусора в год, но и вырабатывать электроэнергию. Суммарный объем отходов по трем кластерам, с которым предстоит работать "РТ-инвесту", составит более двух миллионов тонн в год, или более 60% от всего объема отходов, образуемых на территории Московской области.Среди обязанностей регионального оператора представитель "РТ-инвеста" называет строительство мусороперерабатывающих комплексов в каждом из кластеров. Они будут включать в себя комплексы по полуавтоматической сортировке отходов и участков компостирования органических фракций. Кроме того, "РТ-инвест" планирует внедрить систему раздельного сбора для "грязных", или органических отходов и "чистых" отходов, к которым относятся пластик, бумага и картон. Также будут размещены баки для опасных отходов (батарейки, аккумуляторы и другие гаджеты).Сбором мусора на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) будет заниматься компания "Хартия", которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю. Представитель компании объясняет выбор этого направления тем, что "Хартия" уже занимается вывозом мусора в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы. Воскресенский кластер достался компании "СПМ Долгопрудный", аффилированной еще с одним московским оператором – компанией "Эколайн". Еще один московский оператор, "МСК-НТ", принадлежащий бизнесмену Игорю Черемскому, будет работать в Чеховском кластере. Алексинский кластер достался ООО "Экопромсервис".По данным СМИ, требования Московской области к оператором гораздо менее жесткие, чем в столице. По сути, областным операторам необходимо иметь технику для сбора и вывоза мусора, вывозить мусор они будут в соответствии с территориальной схемой размещения по обращению с отходами. Также каждый оператор до конца 2018 года должен создать сортировочные пункты и полигоны, куда должна уходить отсортированная органика, и в дальнейшем будет отвечать за появление несанкционированных свалок на территории области.Между тем региональным операторам может не хватить мощностей для размещения отходов: после того как в области была закрыта большая часть полигонов, новых вместо них не открыли и проблема с утилизацией мусора в Подмосковье до сих пор не решена до конца Всего в регионе осталось 15 полигонов, которые принимают как областной, так и московский мусор: в условиях явной перегруженности полигонов жители Московской области начали массово протестовать против свалок. При этом большинство операторов сложившуюся ситуацию не комментируют.Накануне в Солнечногорске собрались около 300 участников митинга протеста против мусоросжигательного завода, который планируется построить в 6 километрах от города. По словам противников строительства, под завод отдан участок лесного фонда, а для раздельного сбора мусора власти Москвы и Подмосковья почему-то не делают ровным счетом ничего, хотя мусороперерабатывающие предприятия, которых в регионе сотни, простаивают из-за нехватки сырья. Протестующие потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить проект строительства мусоросжигательных заводов в деревне Хметьево и в других районах Подмосковья, остановить размещение новых мусорных полигонов в Подмосковье, а также отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева , превратившего Подмосковье в самый протестный регион России.А в 2017 году выяснилось, что ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2", подчиненные компании "РТ-Инвест" и зарегистрированные в июне 2016 года, стали единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье. Противники строительства отмечают, что у этих компаний отсутствует опыт обращения с отходами , а также опыт в энергетике, строительстве и экологии, однако вышестоящих чиновников это не смущает. А недавно в соцсетях появились посты, авторы которых обвиняют "Гринпис" в подготовке "цветной революции" и заявляют об экологичности сжигания мусора



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