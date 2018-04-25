NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
апреля
pda
Поиск
Архив

Столичные власти рассказали об изменениях в работе парковок и транспорта в праздники
24 апреля 2018 г. | Время публикации 18:24
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Парковка в Москве будет бесплатной 29 и 30 апреля, а также в праздничные дни 1, 2 и 9 мая. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Метро и Московское центральное кольцо в праздники будет работать, как обычно, до часу ночи. Однако выход со станций метро вблизи Красной площади ограничат в дни репетиций и проведения парада Победы, передает "Интерфакс".

Так, 26 апреля, 3 и 6 мая с 18:00 до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Такой же режим будет действовать на этих станциях весь день 9 мая. В тот же день первый вестибюль станции "Парк Победы" откроют только на выход, а второй вестибюль - только на вход.

Пригородные поезда 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут работать по расписанию выходного дня. Кроме того, для 64 электричек в День Победы назначена дополнительная остановка на ближайшей к Поклонной горе станции Москва-Сортировочная Киевского направления.

Ветераны смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте и электричках с 30 апреля по 2 мая и в День Победы. Кроме того, 15 компаний такси будут бесплатно возить 9 мая участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы. Их перечень пока не опубликован.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.04.2018   0:52
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>