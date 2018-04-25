Столичные власти рассказали об изменениях в работе парковок и транспорта в праздники Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Так, 26 апреля, 3 и 6 мая с 18:00 до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Такой же режим будет действовать на этих станциях весь день 9 мая. В тот же день первый вестибюль станции "Парк Победы" откроют только на выход, а второй вестибюль - только на вход.



Пригородные поезда 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут работать по расписанию выходного дня. Кроме того, для 64 электричек в День Победы назначена дополнительная остановка на ближайшей к Поклонной горе станции Москва-Сортировочная Киевского направления.



Ветераны смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте и электричках с 30 апреля по 2 мая и в День Победы. Кроме того, 15 компаний такси будут бесплатно возить 9 мая участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы. Их перечень пока не опубликован. Парковка в Москве будет бесплатной 29 и 30 апреля, а также в праздничные дни 1, 2 и 9 мая. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Метро и Московское центральное кольцо в праздники будет работать, как обычно, до часу ночи. Однако выход со станций метро вблизи Красной площади ограничат в дни репетиций и проведения парада Победы, передает "Интерфакс" Так, 26 апреля, 3 и 6 мая с 18:00 до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. Такой же режим будет действовать на этих станциях весь день 9 мая. В тот же день первый вестибюль станции "Парк Победы" откроют только на выход, а второй вестибюль - только на вход.Пригородные поезда 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут работать по расписанию выходного дня. Кроме того, для 64 электричек в День Победы назначена дополнительная остановка на ближайшей к Поклонной горе станции Москва-Сортировочная Киевского направления.Ветераны смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте и электричках с 30 апреля по 2 мая и в День Победы. Кроме того, 15 компаний такси будут бесплатно возить 9 мая участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы. Их перечень пока не опубликован.



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