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Модный Усачевский рынок в центре Москвы закрыли после проверки МЧС и прокуратуры
24 апреля 2018 г. | Время публикации 19:53 | Последние изменения 20:02
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Усачевский рынок в московском районе Хамовники закрылся по решению районного суда после совместной проверки прокуратуры и МЧС. Об этом РБК рассказал управляющий рынка Егор Гурник. Поводом для судебного решения стали выявленные нарушения пожарной безопасности.

Прибывшие на рынок приставы предъявили решение суда о "наложении обеспечительных мер" по ходатайству районного прокурора. По словам Гурника, найденные нарушения незначительны и уже частично устранены. Администрация рынка считает его закрытие излишним. Гурник выразил надежду, что рынок вскоре сможет возобновить работу, оставшиеся нарушения устраняются.

Первые торговые ряды на месте Усачевского рынка появились в начале 1930-х годов, современное здание было построено в 1976 году. После реконструкции в 2016 году рынок превратился в гастрономический центр. Помимо прилавков с продукцией подмосковных и региональных фермерских хозяйств там расположены фудкорты от известных московских рестораторов.

В середине апреля главный прокурор Москвы Владимир Чуриков сообщил, что в суды направлены заявления о приостановке деятельности более 10 торгово-развлекательных центров Москвы, представляющих опасность для посетителей. Он не назвал ТЦ, которым грозит закрытие, но отметил, что при проверке более 250 объектов нарушения нашли почти в каждом.

Проверки пожарной безопасности проходили по всей стране по поручению Генпрокуратуры после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибли 60 человек.
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