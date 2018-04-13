Модный Усачевский рынок в центре Москвы закрыли после проверки МЧС и прокуратуры

Усачевский рынок в московском районе Хамовники закрылся по решению районного суда после совместной проверки прокуратуры и МЧС. Об этом РБК
рассказал управляющий рынка Егор Гурник. Поводом для судебного решения стали выявленные нарушения пожарной безопасности.
Прибывшие на рынок приставы предъявили решение суда о "наложении обеспечительных мер" по ходатайству районного прокурора. По словам Гурника, найденные нарушения незначительны и уже частично устранены. Администрация рынка считает его закрытие излишним. Гурник выразил надежду, что рынок вскоре сможет возобновить работу, оставшиеся нарушения устраняются.
Первые торговые ряды на месте Усачевского рынка появились в начале 1930-х годов, современное здание было построено в 1976 году. После реконструкции в 2016 году рынок превратился в гастрономический центр. Помимо прилавков с продукцией подмосковных и региональных фермерских хозяйств там расположены фудкорты от известных московских рестораторов.
В середине апреля главный прокурор Москвы Владимир Чуриков сообщил, что в суды направлены заявления о приостановке деятельности более 10 торгово-развлекательных центров
Москвы, представляющих опасность для посетителей. Он не назвал ТЦ, которым грозит закрытие, но отметил, что при проверке более 250 объектов нарушения нашли почти в каждом.
Проверки пожарной безопасности проходили по всей стране по поручению Генпрокуратуры после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибли 60 человек
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