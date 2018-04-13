Модный Усачевский рынок в центре Москвы закрыли после проверки МЧС и прокуратуры

13 апреля 2018 г. Более 10 торговых центров Москвы могут признать опасными для посетителей и закрыть

Прокуратура направила в суды заявления о приостановке деятельности более 10 торгово-развлекательных центров. В ведомстве отметили, что нарушения обнаружились почти в каждом из 250 проверенных на данный момент ТЦ.