Плохо уложенный бордюр на Краснопресненской набережной после жалобы активиста "отремонтировали" фотографиями Рубрики: Городская инфраструктура

Наш город Москва



"Сотрудники ГКУ УКРиС считают меня идиотом. Тот факт, что это разные бордюры, более чем очевиден, но нет - меня уверяют, что один из них - как раз мой", - написал Ежиков у себя в



Понять, что на фотографиях чиновника изображен иной участок набережной, можно по двум основным признакам. Во-первых, на оригинальной фотографии Ежикова отличается текстура плитки (на изображениях от департамента капремонта на плитке есть диагональная белая полоска), во-вторых - на фотографиях явно не совпадают стыки.







Столичный градозащитник Иван Ежиков в середине декабря направил жалобу на портал "Наш город" в связи с небольшим провалом бордюра на Краснопресненской набережной. На днях он получил ответ от главы департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева, который уведомил активиста, что работы по восстановлению бордюрного камня выполнены. Свой ответ чиновник сопроводил фотографиями, на которых, впрочем, оказался изображен совсем другой участок набережной."Сотрудники ГКУ УКРиС считают меня идиотом. Тот факт, что это разные бордюры, более чем очевиден, но нет - меня уверяют, что один из них - как раз мой", - написал Ежиков у себя в Facebook Понять, что на фотографиях чиновника изображен иной участок набережной, можно по двум основным признакам. Во-первых, на оригинальной фотографии Ежикова отличается текстура плитки (на изображениях от департамента капремонта на плитке есть диагональная белая полоска), во-вторых - на фотографиях явно не совпадают стыки.



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