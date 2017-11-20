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В сквере "Памяти героев" в Алексеевском районе вырубили деревья ради удобного проезда к стройке
24 декабря 2017 г. | Время публикации 17:06
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология  
 
В воскресенье утром в сквере "Памяти героев" на пересечении улиц Павла Корчагина и Кибальчича в Алексеевском районе Москвы началась вырубка деревьев. По словам активиста инициативной группы "Алексеевцы" Владимира Квасова, рабочие спилили три больших здоровых дерева, и это при том, что у них на руках было предписание на вырубку исключительно сухостоя и деревьев, находящихся в аварийном состоянии.

"К моменту моего приезда распиленные стволы деревьев грузили в контейнер. Чуть позже на место приехали глава управы Екатерина Потапенко и ее заместитель Алексей Прокудин. Был составлен акт. По факту владельцы участка земли пытаются расчистить подъездную дорогу для строительства жилого дома", - написал Квасов в Facebook.

Возмущенные жители Алексеевского района в комментариях отмечают, что предписания мэрии на спил деревьев "всегда оперативно всплывают, когда кому-то становится очень нужно". Один из местных жителей посетовал, что если подрядчику будет нужно, "то они все равно спилят, не днем, так ночью".

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