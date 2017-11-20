Шесть человек за выходные погибли под колесами поездов на Московской железной дороге Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru За два выходных дня на Московской железной дороге под колесами поездов погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного следственного управления на транспорте Елену Марковскую. По каждому из случаев проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства гибели людей.



По словам Марковской, три смертельных инцидента произошли в субботу. Днем 23 декабря под колесами скоростного поезда погибла пожилая женщина, переходившая железнодорожные пути на станции "Весенняя" Курского направления. Спустя полтора часа произошел еще один несчастный случай - под поезд попал мужчина возле платформы "Ильинская" Казанского направления.



В субботу вечером электропоезд смертельно травмировал женщину на пешеходном настиле станции "Сергиев Посад" Ярославского направления железной дороги, а в ночь на воскресенье мужчина 1991 года рождения попал под пассажирский поезд "Москва - Брест".



Последний инцидент случился сегодня днем. Две женщины погибли под колесами поезда при переходе путей в районе станции "Удельная" Казанского направления МЖД. "От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте", - добавила Марковская.



В связи с участившимися трагическими происшествиями ведомство призвало граждан быть бдительными на железной дороге и не переходить пути в неустановленных местах, не пытаться перебежать перед проходящим поездом, не переходить пути через стрелочный переход, а также не надевать наушники и не разговаривать по телефону при движении вдоль железнодорожного полотна и не ходить рядом с путями в состоянии алкогольного опьянения.



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