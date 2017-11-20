В московских аэропортах из-за непогоды задержаны или отменены около 50 рейсов Общественный транспорт Рубрики: Погода

Global Look Press



По состоянию на 13:00 больше всего задержек вылетов зафиксировано в аэропорту Шереметьево - там с опозданием будут выполнены 23 рейса. В "Домодедово" задержано 15 рейсов, 6 отменено. Еще 3 рейса задерживаются в аэропорту Внуково.



Сейчас в столице идет снег, в некоторых районах - весьма сильный. По данным МЧС, в течение суток возможно усиление ветра с порывами до 11-16 метров в секунду. Ведомство советовало горожанам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций на улицах, а также парковать автомобили вдали от деревьев.



В МЧС также призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. "Будьте более бдительны, аккуратны и взаимовежливы", - говорится в заявлении министерства. В столичных аэропортах в воскресенье отменены или задержаны около 50 рейсов, сообщается на портале "Яндекс.Расписание" . Накануне управление МЧС по Москве объявило на 24 декабря экстренное предупреждение в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.По состоянию на 13:00 больше всего задержек вылетов зафиксировано в аэропорту Шереметьево - там с опозданием будут выполнены 23 рейса. В "Домодедово" задержано 15 рейсов, 6 отменено. Еще 3 рейса задерживаются в аэропорту Внуково.Сейчас в столице идет снег, в некоторых районах - весьма сильный. По данным МЧС, в течение суток возможно усиление ветра с порывами до 11-16 метров в секунду. Ведомство советовало горожанам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций на улицах, а также парковать автомобили вдали от деревьев.В МЧС также призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. "Будьте более бдительны, аккуратны и взаимовежливы", - говорится в заявлении министерства.



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