Яшин экстренно сменил формат "Дня свободных выборов" с праздника на собрание

24 декабря 2017 г. Яшин призвал полицию не мешать "Дню свободных выборов"

Яшин настаивает, что решение Мосгорсуда о запрете на проведение районного праздника "очевидно незаконное". Акция стартует сегодня в 15:00 на Лермонтовской площади. МВД от участия в ней предостерегало.