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Яшин экстренно сменил формат "Дня свободных выборов" с праздника на собрание
24 декабря 2017 г. | Время публикации 11:34
Рубрики: Общество  
 
Илья Яшин | YouTube / Муниципальные хроники
Глава муниципального совета Красносельского района Илья Яшин заявил у себя в Facebook, что полиция не дала рабочим подготовить площадку для проведения праздника "День свободных выборов", который должен был состояться сегодня в 15:00 в Лермонтовском сквере. По словам политика, из-за этого мероприятие пройдет в другом формате - в виде встречи с избирателями.

"Сегодня рано утром на Лермонтовский сквер прибыли рабочие, которые должны были собрать сцену, развернуть полевую кухню и другие атрибуты праздника. Однако полиция заблокировала подготовительные работы. Я вынужден признать, что фактически наш праздник сорван. Но никто не имеет права запретить победившему на выборах главе округа встретиться со своими избирателями на территории своего района", - написал Яшин.

При этом оппозиционер призвал граждан не давать полиции поводов к задержаниям и не брать с собой никакую символику или плакаты. "Приходите с цветами - гвоздики, розы, подсолнухи. Любые цветы. И пусть нас будет много, пусть Путин и Собянин увидят, что мы существуем, что мы знаем свои права и не собираемся от них отказываться в пользу обнаглевших чиновников", - подчеркнул он.



Накануне Яшин обращался к полиции с призывом "не нарушать городской закон" и не препятствовать местному празднику. "Мы все понимаем - принятое стремительно (в течение суток!) решение Мосгорсуда очевидно незаконное и по сути является формой политического давления на независимых депутатов", - заявил политик.

Столичное управление МВД ранее советовало москвичам "воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии в Лермонтовском сквере 24 декабря".
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