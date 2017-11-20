Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким значениям Рубрики: Погода

Фото NEWSru.com



"В полдень 23 декабря атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 миллиметров ртутного столба, а к 12:00 воскресенья оно опустилось до 722 миллиметров", - рассказал эксперт. Рекорд низкого давления для 24 декабря составляет 720 миллиметров ртутного столба.



Ожидается, что в понедельник давление может повыситься до 736 миллиметров ртутного столба, что также существенно ниже нормы, а в последние дни года оно может преодолеть отметку в 750 миллиметров.



Отметим, что с утра в столице проводятся работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, подземных переходов, объектов соцсферы и других территорий. По информации синоптиков, прирост осадков к вееру может составить еще 2-4 сантиметра.



Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями были За минувшие сутки атмосферное давление в Москве упало более чем на 20 миллиметров ртутного столба, едва не побив абсолютный рекорд, зафиксированный в 1995 году, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. Кроме того, в некоторых районах города за ночь выпало до 5 сантиметров снега."В полдень 23 декабря атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 миллиметров ртутного столба, а к 12:00 воскресенья оно опустилось до 722 миллиметров", - рассказал эксперт. Рекорд низкого давления для 24 декабря составляет 720 миллиметров ртутного столба.Ожидается, что в понедельник давление может повыситься до 736 миллиметров ртутного столба, что также существенно ниже нормы, а в последние дни года оно может преодолеть отметку в 750 миллиметров.Отметим, что с утра в столице проводятся работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, подземных переходов, объектов соцсферы и других территорий. По информации синоптиков, прирост осадков к вееру может составить еще 2-4 сантиметра.Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями были задержаны или отменены около пяти десятков рейсов.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 24 декабря 2017 г. В московских аэропортах из-за непогоды задержаны или отменены около 50 рейсов

Больше всего задержек вылетов наблюдается в "Шереметьево" и "Домодедово". На 24 декабря в столице было объявлено экстренное предупреждение в связи с непогодой.

