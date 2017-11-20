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Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким значениям
24 декабря 2017 г. | Время публикации 14:35 | Последние изменения 16:12
Рубрики: Погода  
 
Фото NEWSru.com
За минувшие сутки атмосферное давление в Москве упало более чем на 20 миллиметров ртутного столба, едва не побив абсолютный рекорд, зафиксированный в 1995 году, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. Кроме того, в некоторых районах города за ночь выпало до 5 сантиметров снега.

"В полдень 23 декабря атмосферное давление на базовой метеостанции на ВДНХ составляло 743 миллиметров ртутного столба, а к 12:00 воскресенья оно опустилось до 722 миллиметров", - рассказал эксперт. Рекорд низкого давления для 24 декабря составляет 720 миллиметров ртутного столба.

Ожидается, что в понедельник давление может повыситься до 736 миллиметров ртутного столба, что также существенно ниже нормы, а в последние дни года оно может преодолеть отметку в 750 миллиметров.

Отметим, что с утра в столице проводятся работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, подземных переходов, объектов соцсферы и других территорий. По информации синоптиков, прирост осадков к вееру может составить еще 2-4 сантиметра.

Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями были задержаны или отменены около пяти десятков рейсов.
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