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Акция Ильи Яшина прошла в Лермонтовском сквере, несмотря на попытки мэрии ее сорвать (ТРАНСЛЯЦИЯ)
24 декабря 2017 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 16:27
Рубрики: Общество  
 
Илья Яшин | Global Look Press
В 15:00 воскресенья, 24 декабря, в Лермонтовском сквере в Красносельском районе Москвы стартовала акция "День свободных выборов", организованная главой местного муниципального совета Ильей Яшиным. Первоначально мероприятие планировалось в формате районного праздника, но эти планы сорвала полиция. Тем не менее, поддержать инициативу депутатов все равно пришли несколько сотен человек.

Отметим, что столичное управление МВД сегодня утром повторно распространило предостережение от участия в "несогласованном массовом мероприятии". Еще за час до начала акции площадь была полностью оцеплена правоохранителями, однако затем стражи порядка все-таки допустили туда людей. На кадрах видно, что непосредственно на площади полицейских не было, но неподалеку стоял автозак.



16:28

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, комментируя прошедшую акцию, в беседе с РИА "Новости" заявил, что Яшину следует изучить "собственные законы своего же муниципалитета". "Сложно говорить на тему, когда люди осознанно идут на протест, удовлетворяя свои политические амбиции", - добавил представитель мэрии.

16:20

В московском главке полиции также заявили, что в отношении организаторов несогласованного мероприятия в Красносельском районе собран материал об административном правонарушении.

16:18

Данные по количеству собравшихся от полиции, по традиции, значительно скромнее. ТАСС со ссылкой на городское управление МВД передает, что в акции Яшина приняли участие около 300 человек.

16:04

Сообщений о задержаниях к настоящему моменту не поступало. Акция прошла мирно, без провокаций. Полиция, судя по всему, ограничивалась устными предупреждениями.

16:01

Яшин уходит:



15:58

Впечатления о мероприятии разнятся. Так, по словам некоторых участников, праздник прошел успешно, "такие радостные собрания нужны району". Некоторые очевидцы, впрочем, отмечают, что организованное советом депутатов мероприятие слабо отличалась от несогласованных акций оппозиции.

15:55

Мероприятие завершилось, участники акции начали расходиться. Яшин также покинул площадь.

15:52

В завершение акции Яшин обратился к правоохранителям. "Уважаемые сотрудники полиции. Пожалуйста, помните, мы добиваемся защиты не только своих прав, но и ваших прав. Мы не хотим, чтобы вы были унижаемой частью общество. Мы хотим, чтобы вы защищали закон, а не задерживали несогласных", - подчеркнул оппозиционер. Люди после этого начали скандировать "Полиция с народом!"

15:50

Яшин поблагодарил присутствующих за то, что они пришли, несмотря на угрозы со стороны МВД. "Называйте это мероприятие как хотите - праздником, собранием. Важно, что мы сегодня здесь, и мы ни у кого не должны просить разрешения", - заявил он

15:48

Яшин: "Вы выбираете муниципальных депутатов, депутаты же хотят вам нравиться, чтобы их действия вызывали одобрение. Но нынешнее местное самоуправление - это декорация. С этим мы боремся". Он также заявил, что районным управам все равно, чего хочется жителям, для них главное угодить мэру Сергею Собянину.

15:43

По оценкам очевидцев, на площади уже больше тысячи человек. По видеозаписям в социальных сетях видно, что полиция не дает присоединиться к акции новым участникам. Тех, кто уже прошел, пока не трогают.

15:32



15:30

Собравшиеся на площади скандируют "Мы здесь власть!" Фоном доносятся "убедительные просьбы" полиции немедленно разойтись.

15:23

Яшин с опозданием, но добрался на свою акцию.



15:22

Корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Андрей Ежов передает, что примерно спустя 20 минут после начала мероприятия полиция все-таки вмешалась. Стражи порядка в громкоговорители призывают людей разойтись, а с противоположной стороны улицы к месту стягиваются дополнительные силы. "Судя по всему, начались задержания", - отметил журналист.



15:12

На видеозаписи, которую опубликовала в Facebook участница движения "Солидарность" Даша Воля, сотрудники полиции зачитывают Яшину предостережение в связи с агитацией несогласованной акции. Оппозиционер, впрочем, предложил подать на него в суд, а затем, с разрешения стражей порядка, направился в сторону Лермонтовской площади.

15:00

Между тем сам Илья Яшин у себя в Twitter сообщил, что к его дому незадолго до начала мероприятия нагрянула полиция. "У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь", - рассказал политик.



Отметим, проведению этого мероприятия активно пытались помешать столичные власти, а перед выходными запрет на проведение акции вынес Мосгорсуд. "Мы все понимаем - принятое стремительно (в течение суток!) решение Мосгорсуда очевидно незаконное и по сути является формой политического давления на независимых депутатов", - прокомментировал Илья Яшин.

Политик настаивает на том, что его мероприятие совершенно законное, поскольку решение о проведении акции было принято большинством на заседании совета депутатов Красносельского района. Организация районных праздников входит в компетенцию органов самоуправления. Мэрия, впрочем, увидела в этом празднике "несогласованное массовое мероприятие" оппозиции.
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