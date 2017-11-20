Акция Ильи Яшина прошла в Лермонтовском сквере, несмотря на попытки мэрии ее сорвать (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В 15:00 воскресенья, 24 декабря, в Лермонтовском сквере в Красносельском районе Москвы стартовала акция "День свободных выборов", организованная главой местного муниципального совета Ильей Яшиным. Первоначально мероприятие планировалось в формате районного праздника, но эти планы сорвала полиция
. Тем не менее, поддержать инициативу депутатов все равно пришли несколько сотен человек.
Отметим, что столичное управление МВД сегодня утром повторно распространило
предостережение от участия в "несогласованном массовом мероприятии". Еще за час до начала акции площадь была полностью оцеплена правоохранителями, однако затем стражи порядка все-таки допустили туда людей. На кадрах видно, что непосредственно на площади полицейских не было, но неподалеку стоял автозак.16:28
Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, комментируя прошедшую акцию, в беседе с РИА "Новости"
заявил, что Яшину следует изучить "собственные законы своего же муниципалитета". "Сложно говорить на тему, когда люди осознанно идут на протест, удовлетворяя свои политические амбиции", - добавил представитель мэрии.16:20
В московском главке полиции также заявили, что в отношении организаторов несогласованного мероприятия в Красносельском районе собран материал об административном правонарушении.16:18
Данные по количеству собравшихся от полиции, по традиции, значительно скромнее. ТАСС со ссылкой на городское управление МВД передает, что в акции Яшина приняли участие около 300 человек.16:04
Сообщений о задержаниях к настоящему моменту не поступало. Акция прошла мирно, без провокаций. Полиция, судя по всему, ограничивалась устными предупреждениями.16:01
Яшин уходит:15:58
Впечатления о мероприятии разнятся. Так, по словам некоторых участников, праздник прошел успешно, "такие радостные собрания нужны району". Некоторые очевидцы, впрочем, отмечают, что организованное советом депутатов мероприятие слабо отличалась от несогласованных акций оппозиции.15:55
Мероприятие завершилось, участники акции начали расходиться. Яшин также покинул площадь.15:52
В завершение акции Яшин обратился к правоохранителям. "Уважаемые сотрудники полиции. Пожалуйста, помните, мы добиваемся защиты не только своих прав, но и ваших прав. Мы не хотим, чтобы вы были унижаемой частью общество. Мы хотим, чтобы вы защищали закон, а не задерживали несогласных", - подчеркнул оппозиционер. Люди после этого начали скандировать "Полиция с народом!"15:50
Яшин поблагодарил присутствующих за то, что они пришли, несмотря на угрозы со стороны МВД. "Называйте это мероприятие как хотите - праздником, собранием. Важно, что мы сегодня здесь, и мы ни у кого не должны просить разрешения", - заявил он15:48
Яшин: "Вы выбираете муниципальных депутатов, депутаты же хотят вам нравиться, чтобы их действия вызывали одобрение. Но нынешнее местное самоуправление - это декорация. С этим мы боремся". Он также заявил, что районным управам все равно, чего хочется жителям, для них главное угодить мэру Сергею Собянину.15:43
По оценкам очевидцев, на площади уже больше тысячи человек. По видеозаписям в социальных сетях видно, что полиция не дает присоединиться к акции новым участникам. Тех, кто уже прошел, пока не трогают.15:3215:30
Собравшиеся на площади скандируют "Мы здесь власть!" Фоном доносятся "убедительные просьбы" полиции немедленно разойтись.15:23
Яшин с опозданием, но добрался на свою акцию.
15:22
Корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Андрей Ежов передает
, что примерно спустя 20 минут после начала мероприятия полиция все-таки вмешалась. Стражи порядка в громкоговорители призывают людей разойтись, а с противоположной стороны улицы к месту стягиваются дополнительные силы. "Судя по всему, начались задержания", - отметил журналист.
15:12
На видеозаписи, которую опубликовала
в Facebook участница движения "Солидарность" Даша Воля, сотрудники полиции зачитывают Яшину предостережение в связи с агитацией несогласованной акции. Оппозиционер, впрочем, предложил подать на него в суд, а затем, с разрешения стражей порядка, направился в сторону Лермонтовской площади.15:00
Между тем сам Илья Яшин у себя в Twitter
сообщил, что к его дому незадолго до начала мероприятия нагрянула полиция. "У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь", - рассказал политик.
Отметим, проведению этого мероприятия активно пытались помешать столичные власти, а перед выходными запрет на проведение акции вынес Мосгорсуд. "Мы все понимаем - принятое стремительно (в течение суток!) решение Мосгорсуда очевидно незаконное и по сути является формой политического давления на независимых депутатов", - прокомментировал Илья Яшин.
Политик настаивает на том, что его мероприятие совершенно законное, поскольку решение о проведении акции было принято большинством на заседании совета депутатов Красносельского района. Организация районных праздников входит в компетенцию органов самоуправления. Мэрия, впрочем, увидела в этом празднике "несогласованное массовое мероприятие" оппозиции.