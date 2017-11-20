Акция Ильи Яшина прошла в Лермонтовском сквере, несмотря на попытки мэрии ее сорвать (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 декабря 2017 г. Яшин экстренно сменил формат "Дня свободных выборов" с праздника на собрание

Полиция помешала рабочим собрать на месте проведения мероприятия сцену, развернуть там полевую кухню и другие атрибуты праздника. Яшин все равно призвал всех приходить, только без какой-либо символики или плакатов.