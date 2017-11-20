Яшин призвал полицию не мешать "Дню свободных выборов"

Председатель совета депутатов Красносельского района, оппозиционер Илья Яшин обратился к правоохранительным органам с призывом "не нарушать городской закон" и не препятствовать местному празднику "День свободных выборов", который должен состояться сегодня, 24 декабря, в Лермонтовском сквере. Проведению этого мероприятия активно пытались помешать столичные власти, а перед выходными запрет
на проведение акции вынес Мосгорсуд.
"Мы все понимаем - принятое стремительно (в течение суток!) решение Мосгорсуда очевидно незаконное и по сути является формой политического давления на независимых депутатов. Поэтому мы, как и планировали, собираемся установить на Лермонтовской площади сцену, пригласить музыкантов, развернуть полевую кухню и порадовать москвичей красивым праздником. Со своей стороны, гарантирую организованность и общественный порядок", - написал Яшин на своей странице в Facebook
.
В комментариях к другой своей публикации оппозиционер подчеркнул, что ожидает на районном празднике жителей всей Москвы. "Это свободный город, никакая полиция не вправе запретить гулять в Красносельском районе, если вы зарегистрированы в другом районе или даже в другом городе", - подчеркнул Яшин.
Напомним, решение о проведении "Дня свободных выборов" в 24 декабря в 15:00 на Лермонтовской площади было принято большинством на заседании совета депутатов Красносельского района. Столичные власти, впрочем, посчитали акцию не районным праздником, а "несогласованным массовым мероприятием". Яшин в ответ решил подать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина, однако рассмотрение этого дела было отложено до 15 января. Для сравнения, иск о запрете на проведение воскресной акции Яшина суд принял и удовлетворил меньше, чем за 24 часа
.
Инициатива Ильи Яшина между тем нашла поддержку в других районах Москвы. Так, собственный "День свободных выборов" уже после Нового года собираются
провести муниципальные депутаты района Коньково. Депутаты Академического района же в субботу документально выразили солидарность
коллегам из Красносельского района, подчеркнув важность борьбы за интересы местного самоуправления.