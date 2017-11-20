Яшин призвал полицию не мешать "Дню свободных выборов"

21 декабря 2017 г. Мундепы Коньково намерены включить "День свободных выборов" в список своих районных праздников

Глава Совета депутатов Коньково назвал "позорищем" решение Мосгорсуда запретить "День свободных выборов" в Красносельском районе. Мундепы Коньково хотят включить его в программу районных праздников на первый квартал 2018 года.