На стене жилой многоэтажки в Реутове вывесили гигантский баннер "Выбросы нас отравляют" (ФОТО)

11 августа 2017 г. Странный фиолетовый дым с московского мусоросжигательного завода насторожил очевидцев (ВИДЕО)

Жители юго-востока Москвы и соседствующих с Мосоросжигательным заводом N4 подмосковных городов уже привыкли к вредным выбросам с предприятия, однако фиолетовый дым их изрядно удивил.