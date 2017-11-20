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На стене жилой многоэтажки в Реутове вывесили гигантский баннер "Выбросы нас отравляют" (ФОТО)
24 декабря 2017 г. | Время публикации 13:15 | Последние изменения 13:18
Рубрики: Областная инфраструктура, Экология  
 
Facebook.com / Стоп Выброс - Мы хотим дышать
На стене жилого многоэтажного дома на Юбилейном проспекте в подмосковном городе Реутов собственники квартир вывесили гигантский баннер, который гласит: "Выбросы нас отравляют". Как отмечается в сообществе "Стоп Выброс" в Facebook, таким образом жильцы надеются привлечь внимание властей к регулярным отравлениям воздуха и нарушениям федерального закона 96 ("Об охране атмосферного воздуха") местными предприятиями.

В начале недели на сайте МЧС России появилось объявление, что на восточную и юго-восточную части Москвы, а также на города Балашиха и Реутов Московской области могут распространиться неприятные запахи с полигона твердых бытовых отходов "Кучино", где в настоящий момент активно ведутся работы по рекультивации. Эта свалка в последнее время стала для городских служб "козлом отпущения", хотя многие эксперты данную позицию не разделяют.



Напомним, после "тухлой пятницы" 8 декабря, когда в столице был зафиксирован выброс меркаптанов, член экспертной комиссии при Министерстве экологии Московской области Анатолий Баташов усомнился в причастности полигона "Кучино" к неприятным запахам. "У нас есть четкое подозрение, что где-то в районе МКАДа за Реутовым есть некая воздушная аномалия, которая очень сильно отравляет воздух", - сказал он.

Летом этого года один из жителей столичного региона заснял на видео, как с территории Мусоросжигательного завода N4, расположенного в промзоне "Руднево", поднимается столб странного фиолетового дыма. Выбросы с этого предприятия угрожают сразу нескольким подмосковным городам - Люберцам, Реутову, Балашихе. Кроме того, в непосредственной близости от него находятся жилые массивы на востоке и юго-востоке столицы.
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