

В Подмосковье задержаны сотрудники автосалона, обманувшие 200 клиентов Рубрики: Криминал

Global Look Press



Как сообщила



По словам представителя МВД, злоумышленники, будучи сотрудниками одного из автосалонов в городе Мытищи, убеждали покупателей в том, что цена, указанная в договоре купли-продажи, окончательная. "После оплаты правонарушители незаметно подменяли подписанные документы, в которых появлялся пункт о необходимости дополнительного внесения денежных средств за различные услуги. Если покупатель отказывался их оплачивать и просил расторгнуть сделку, то ему, согласно договору, необходимо было выплатить неустойку. От деятельности мошенников пострадали более 200 граждан", - рассказала Волк.



Все задержанные - жители Московского региона. По факту мошенничества проведено 11 обысков, в результате которых изъято более 120 автомобилей, около тысячи подлинников ПТС и СТС, а также документы, электронные носители информации и печати, используемые при совершении противоправных деяний. Возбуждено дело о мошенничестве. Полицейские остановили работу автосалона в Мытищах, в котором при продаже автомобилей обманывали клиентов. Задержан организатор и активные участники преступной группы.Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержано пятеро человек, ущерб от их мошенничества составил более 8 млн рублей.По словам представителя МВД, злоумышленники, будучи сотрудниками одного из автосалонов в городе Мытищи, убеждали покупателей в том, что цена, указанная в договоре купли-продажи, окончательная. "После оплаты правонарушители незаметно подменяли подписанные документы, в которых появлялся пункт о необходимости дополнительного внесения денежных средств за различные услуги. Если покупатель отказывался их оплачивать и просил расторгнуть сделку, то ему, согласно договору, необходимо было выплатить неустойку. От деятельности мошенников пострадали более 200 граждан", - рассказала Волк.Все задержанные - жители Московского региона. По факту мошенничества проведено 11 обысков, в результате которых изъято более 120 автомобилей, около тысячи подлинников ПТС и СТС, а также документы, электронные носители информации и печати, используемые при совершении противоправных деяний. Возбуждено дело о мошенничестве.



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