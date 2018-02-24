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В Подмосковье задержаны сотрудники автосалона, обманувшие 200 клиентов
24 февраля 2018 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
Полицейские остановили работу автосалона в Мытищах, в котором при продаже автомобилей обманывали клиентов. Задержан организатор и активные участники преступной группы.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержано пятеро человек, ущерб от их мошенничества составил более 8 млн рублей.

По словам представителя МВД, злоумышленники, будучи сотрудниками одного из автосалонов в городе Мытищи, убеждали покупателей в том, что цена, указанная в договоре купли-продажи, окончательная. "После оплаты правонарушители незаметно подменяли подписанные документы, в которых появлялся пункт о необходимости дополнительного внесения денежных средств за различные услуги. Если покупатель отказывался их оплачивать и просил расторгнуть сделку, то ему, согласно договору, необходимо было выплатить неустойку. От деятельности мошенников пострадали более 200 граждан", - рассказала Волк.

Все задержанные - жители Московского региона. По факту мошенничества проведено 11 обысков, в результате которых изъято более 120 автомобилей, около тысячи подлинников ПТС и СТС, а также документы, электронные носители информации и печати, используемые при совершении противоправных деяний. Возбуждено дело о мошенничестве.
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