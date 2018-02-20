Столичный блогер предположил, что власти Москвы вообще не были готовы к зиме

Юрист Иван Ёжиков из Москвы в своем блоге пытается ответить на вопрос, почему теперь, когда уже давно не выпадало много снега, коммунальщики никак не могут убрать последствия прошлого снегопада.
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пустыря вдоль улицы Архитектора Власова в выходные, сообщая, что размеры свалки снега на нем - 350 метров на 50 метров, высота — 7-9 метров. "Снег не просто сваливается в кучу, он яростно прессуется тяжелым бульдозером. Сколько эта куча будет таять — никому неизвестно", - пишет пользователь.
"Я могу понять, что снегоплавилки не справлялись с объемом снега в дни снегопада. Я могу даже поверить, что там выпало сразу 50% месячной нормы. Но сейчас, когда прошло больше 50% месяца, а нового снега почти не выпало, как получается, что 50% месячной нормы до сих пор не убрано и не переплавлено?" - возмущается юрист, добавляя, что вряд ли столичные власти вообще были готовы к зиме.
На днях стало известно, что Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко" выявил признаки картельного сговора
при распределении 4 млрд рублей, выделенных государственных структурам на уборку снега в Москве. По данным юристов, большую часть контрактов - на 3,16 миллиарда рублей - распределили подразделения госучреждений "Автомобильные дороги" и "Жилищник". При этом качество уборки снега в столице создает "устойчивое ощущение явного дефицита" коммунальщиков
, отметили ранее депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.