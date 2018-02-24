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Один человек пострадал при пожаре в столичной квартире, взрыв газа не подтвердился
24 февраля 2018 г. | Время публикации 15:00
Рубрики: Происшествия  
 
ГУ МЧС России по Москве
Утром в субботу стало известно о пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Удалось спасти 6 человек. Одного пострадавшего перевезли в больницу на вертолете. Газовое оборудование в жилье исправно.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве, в субботу в 11:55 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: проезд Кадомцева, 19. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на шестом этаже в квартире происходит горение на общей площади 35 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек. Он эвакуирован в больницу на вертолете Московского авиационного центра. Шесть человек в ходе тушения пожара были спасены. Также в целях безопасности были выведены из подъезда 15 человек.

Сообщения в СМИ о взрыве газа в МЧС не подтвердили. Как сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, газовое оборудование в квартире было исправно. Причиной пожара мог стать непогашенный окурок.
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Суббота, 24 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:00
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