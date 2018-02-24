Один человек пострадал при пожаре в столичной квартире, взрыв газа не подтвердился Рубрики: Происшествия

ГУ МЧС России по Москве



Как сообщает



В результате пожара пострадал один человек. Он эвакуирован в больницу



Сообщения в СМИ о взрыве газа в МЧС не подтвердили. Как сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, газовое оборудование в квартире было исправно. Причиной пожара мог стать непогашенный окурок. Утром в субботу стало известно о пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Удалось спасти 6 человек. Одного пострадавшего перевезли в больницу на вертолете. Газовое оборудование в жилье исправно.Как сообщает РИАМО со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве, в субботу в 11:55 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: проезд Кадомцева, 19. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на шестом этаже в квартире происходит горение на общей площади 35 квадратных метров.В результате пожара пострадал один человек. Он эвакуирован в больницу на вертолете Московского авиационного центра . Шесть человек в ходе тушения пожара были спасены. Также в целях безопасности были выведены из подъезда 15 человек.Сообщения в СМИ о взрыве газа в МЧС не подтвердили. Как сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, газовое оборудование в квартире было исправно. Причиной пожара мог стать непогашенный окурок.



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