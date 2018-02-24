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Пожилой москвич едва не убил сына и покончил с собой в ходе бытового конфликта
24 февраля 2018 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Происшествия  
 
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Трагедия разыгралась накануне вечером в квартире на востоке Москвы. Пожилой мужчина выстрелил из травматического пистолета в своего сына, а затем убил себя.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт ГСУ СК РФ по столице, конфликт произошел вечером 23 февраля 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Косинской. В результате мужчина 1941 года рождения произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сына 1966 года рождения и покончил с собой.

Органы Главного следственного управления СК РФ по Москве проводят проверку случившегося, опрашивают соседей и очевидцев. Сын погибшего пенсионера госпитализирован.
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Суббота, 24 февраля 2018 г. // Последняя новость 10:00
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