Пожилой москвич едва не убил сына и покончил с собой в ходе бытового конфликта

Трагедия разыгралась накануне вечером в квартире на востоке Москвы. Пожилой мужчина выстрелил из травматического пистолета в своего сына, а затем убил себя.
Как сообщает РИАМО
со ссылкой на сайт ГСУ СК РФ по столице, конфликт произошел вечером 23 февраля 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Косинской. В результате мужчина 1941 года рождения произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сына 1966 года рождения и покончил с собой.
Органы Главного следственного управления СК РФ по Москве проводят проверку случившегося, опрашивают соседей и очевидцев. Сын погибшего пенсионера госпитализирован.