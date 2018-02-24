Пожилой москвич едва не убил сына и покончил с собой в ходе бытового конфликта Рубрики: Происшествия

Архив NEWSru.com



Как сообщает



Органы Главного следственного управления СК РФ по Москве проводят проверку случившегося, опрашивают соседей и очевидцев. Сын погибшего пенсионера госпитализирован. Трагедия разыгралась накануне вечером в квартире на востоке Москвы. Пожилой мужчина выстрелил из травматического пистолета в своего сына, а затем убил себя.Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт ГСУ СК РФ по столице, конфликт произошел вечером 23 февраля 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Косинской. В результате мужчина 1941 года рождения произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сына 1966 года рождения и покончил с собой.Органы Главного следственного управления СК РФ по Москве проводят проверку случившегося, опрашивают соседей и очевидцев. Сын погибшего пенсионера госпитализирован.



Предыдущая статья

