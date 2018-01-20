"Лужники" готовы к строительству теннисного клуба с богатой инфраструктурой

20 января 2018 г. В ближайшие годы в "Лужниках" откроют ледовый дворец, центр гимнастики, теннисный корт и бассейн

В следующем году на территории спорткомплекса "Лужники" начнет работу ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей, а в 2020 году там будет открыт большой теннисный центр.