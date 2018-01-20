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"Лужники" готовы к строительству теннисного клуба с богатой инфраструктурой
24 февраля 2018 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В спорткомплексе "Лужники" продолжается масштабная реконструкция. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, через два года там построят корты для тенниса, бассейн, тренажерный и бильярдный залы.

Как рассказал Собянин в Twitter, есть разрешение на строительство теннисного клуба, где смогут заниматься и профессионалы, и любители. "Кроме кортов, там будут бассейн, детский клуб, тренажерный и бильярдный залы. Предполагаем завершить работы в 2020 году", - цитирует мэра РИАМО.

О том, что ведется проектирование и объявлен конкурс на строительство в "Лужниках" большого теннисного центра на 25 теннисных кортов, площадь которого составит 50 тысяч квадратных метров, стало известно 20 января.

Также сообщалось, что в 2019 году на территории спорткомплекса "Лужники" начнет работу ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей.
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