"Лужники" готовы к строительству теннисного клуба с богатой инфраструктурой

В спорткомплексе "Лужники" продолжается масштабная реконструкция. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, через два года там построят корты для тенниса, бассейн, тренажерный и бильярдный залы.
Как рассказал Собянин в Twitter, есть разрешение на строительство теннисного клуба, где смогут заниматься и профессионалы, и любители. "Кроме кортов, там будут бассейн, детский клуб, тренажерный и бильярдный залы. Предполагаем завершить работы в 2020 году", - цитирует мэра РИАМО
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О том, что ведется проектирование
и объявлен конкурс на строительство в "Лужниках" большого теннисного центра на 25 теннисных кортов, площадь которого составит 50 тысяч квадратных метров, стало известно 20 января.
Также сообщалось, что в 2019 году на территории спорткомплекса "Лужники" начнет работу ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей.