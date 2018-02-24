

В двух московских квартирах ликвидированы наркопритоны Рубрики: Криминал

МВД России по г. Москве



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Другой наркопритон ликвидирован в районе Ново-Переделкино, в квартире одного из домов на Новоорловской улице. Организовал его 38-летний москвич. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось установить личности троих человек, которые посещали квартиру задержанного, где употребляли наркотики. Также возбуждено уголовное дело по признакам организации наркопритона. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители столицы пресекли деятельность наркопритонов, располагавшихся в квартирах на западе и северо-востоке города. В отношении организаторов притонов применена подписка о невыезде.Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт главка МВД России по Москве, задержана 36-летняя москвичка, организовавшая наркопритон в Отрадном. Женщина систематически предоставляла наркозависимым людям свою квартиру для потребления ими запрещенных веществ. В ее квартире обнаружены и изъяты упакованные и использованные шприцы и другие приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело, применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.Другой наркопритон ликвидирован в районе Ново-Переделкино, в квартире одного из домов на Новоорловской улице. Организовал его 38-летний москвич. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось установить личности троих человек, которые посещали квартиру задержанного, где употребляли наркотики. Также возбуждено уголовное дело по признакам организации наркопритона. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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