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В двух московских квартирах ликвидированы наркопритоны
24 февраля 2018 г. | Время публикации 16:10
Рубрики: Криминал  
 
МВД России по г. Москве
Правоохранители столицы пресекли деятельность наркопритонов, располагавшихся в квартирах на западе и северо-востоке города. В отношении организаторов притонов применена подписка о невыезде.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт главка МВД России по Москве, задержана 36-летняя москвичка, организовавшая наркопритон в Отрадном. Женщина систематически предоставляла наркозависимым людям свою квартиру для потребления ими запрещенных веществ. В ее квартире обнаружены и изъяты упакованные и использованные шприцы и другие приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело, применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Другой наркопритон ликвидирован в районе Ново-Переделкино, в квартире одного из домов на Новоорловской улице. Организовал его 38-летний москвич. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось установить личности троих человек, которые посещали квартиру задержанного, где употребляли наркотики. Также возбуждено уголовное дело по признакам организации наркопритона. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Суббота, 24 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:00
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