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Илья Яшин радуется работе агитаторов за его отставку возле метро "Красносельская"
24 февраля 2018 г. | Время публикации 12:15 | Последние изменения 12:43
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
На своей странице в Facebook глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин рассказал об агитирующих возле метро за его отставку и заявил, что эта агитация идет ему только на пользу.

"Уже неделю каждый день (!) у метро "Красносельская" стоит группа балбесов с плакатами и требует распустить наш совет депутатов, - сообщает Яшин в своем блоге. - Они дергают прохожих за рукав с требованием подписаться за мою отставку. Люди отказываются, и тогда их начинают снимать и угрожать опубликовать фото в списке "врагов России и пособников майдана". По мнению оппозиционера, такие агрессивные действия только заставляют симпатизировать работе его совета. Причем даже граждан, далеких от политики. И за подобный подарок можно только сказать "спасибо" некоему "тайному стороннику", сидящему в мэрии.

Свои рассуждения Яшин подкрепляет еще одним примером, рассказав, что после победы независимых кандидатов на выборах в сентябре мэрия привлекла к работе специального художника, который рисует на депутатов карикатуры. Они распространяются в анонимных телеграм-каналах и выглядят очень мило и забавно, считает политик.

"Меня недавно изображали в киргизском национальном костюме, а теперь в образе Ким Чен Ына. Иронизируют типа над моими "информационными бомбами" — роликами с критикой в адрес Собянина. Бомбы или не бомбы, но взрываются: следователи наши материалы по "Жилищнику" активно проверяют, уже и первые уголовные дела возбуждены", - отмечает Яшин.

Ранее глава Совета депутатов Красносельского района Москвы записал обращение к мэру столицу Сергею Собянину, в котором напомнил, что недавно заммэра по ЖКХ Петр Бирюков заявил в интервью, что столичные дворники получают 45 тысяч рублей, а водители снегоуборочной техники - 60 тысяч. Но после изучения трудовых договоров и личных опросов выяснилось, что зарплата дворников едва дотягивает до 20 тысяч рублей. Яшин назвал приведенные Бирюковым цифры "наглым и циничным враньем" и заявил, что половина денег на зарплату уборщиков улиц разворовывается, и поэтому качество уборки оставляет желать много лучшего.

Правоохранительные органы столицы уже расследуют несколько уголовных дел по факту мошенничества в ГБУ "Жилищник".
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