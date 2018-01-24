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Автомобиль врезался в автобусную остановку на Проспекте Мира: один погибший, четверо пострадавших
24 января 2018 г. | Время публикации 22:30 | Последние изменения 22:44
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Москве легковой автомобиль после ДТП врезался в автобусную остановку на Проспекте Мира. В результате происшествия погиб один человек и еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГУ ГИБДД РФ по Москве, находившийся за рулем легковушки водитель не справился с управлением, сообщает Агентство городских новостей "Москва". "По адресу: проспект Мира, д. 68, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП, по предварительным данным, один человек погиб и четверо получили травмы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в ДТП погиб один из людей, стоявших на автобусной остановке. Водитель врезавшегося в нее автомобиля остался жив и был задержан, рассказал собеседник. "С мужчиной работают сотрудники полиции", - добавил источник ТАСС.

Ранее источник в экстренных службах города рассказал агентству "Москва", что по указанному ГИБДД адресу после ДТП врезался в остановку автомобиль марки Ford Explorer. Как утверждал собеседник, в результате пострадали три человека. По его словам, в багажнике внедорожника был обнаружен труп человека.

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Среда, 24 января 2018 г. // Последняя новость 22:30
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