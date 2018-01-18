Мосгоризбирком объяснился по поводу школьных референдумов, против которых выступила ЦИК

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов разъяснил ситуацию вокруг школьных референдумов, запланированных в столице одновременно с выборами президента и вызвавших критику ЦИК
. По его словам, референдумы 18 марта все-таки могут быть проведены, но не в местах голосования за кандидатов в президенты.
Горбунов заявил, что референдумы будут проводиться школьными комиссиями "в совершенно других помещениях". "Там будут совершенно иные урны, иные списки голосующих. Как это будет, каждая школа будет сама решать", - пояснил он на пресс-конференции (цитата по "Интерфаксу"
).
"В местах выбора президента будет выдаваться только один избирательный бюллетень участковыми комиссиями. Помещение участковой комиссии - это конкретные территории школы, а не вся школа", - сказал Горбунов. Ранее один из инициаторов проведения референдумов, депутат Мосгордумы Антон Молев, пояснял, что опросы могут пройти в школах, где расположены участковые избирательные комиссии.
Глава ЦИК Элла Памфилова в среду выступила против проведения школьных референдумов на избирательных участках. "Ни на каких избирательных участках никаких дополнительных действий, так называемых опросов и референдумов быть не может в принципе", - заявила она.
Памфилова отметила, что общественные инициативы "могут быть, но их ни в коем случае нельзя смешивать с процессом голосования, и они должны проходить в автономном режиме". Она также отметила, что ЦИК запросила подробную информацию по школьным референдумам, "чтобы понять, что это такое", и выяснить, могут ли они помешать избирательному процессу.
Формально идея провести школьные референдумы в один день с президентскими выборами принадлежит межрайонному совету директоров образовательных учреждений. В начале января РБК писал
, что проведение школьных референдумов и других мероприятий ради привлечения избирателей на президентские выборы входит в программу, разработанную для регионов администрацией президента.
Предполагается, что в референдуме примут участие родители, учителя и сами школьники, достигшие 14 лет. На голосование можно вынести не более четырех актуальных вопросов, например о школьной форме, каникулах или расписании занятий. При этом школьные референдумы не будут иметь юридической силы, а послужат лишь для выявления общественного мнения.
В Мосгоризбиркоме идею школьных референдумов поддержали, отметив, что она не связана с повышением явки на выборах президента. Глава комиссии Валентин Горбунов заявил, что участие школьников в референдуме научит в будущем не игнорировать выборы органов государственной власти.
Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что школьные активисты хотят воспользоваться ожидаемой высокой явкой на выборах президента, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. По словам мэра, на школьные референдумы "никто никогда не ходит", поэтому их проведение в один день с выборами - "единственный шанс
хоть что-то решить в своей школе".
Против проведения школьных референдумов в день выборов выступил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Мне бы очень хотелось, чтобы эти вещи были разведены не только по времени, но и по сути", - сказал он. Саму идею омбудсмен приветствовал, отметив, что будет только лучше, если референдумы по ключевым вопросам школьной жизни станут проходить чаще, а не только в таких ситуациях, как выборы руководителя страны. Оппозиционер Алексей Навальный, не допущенный к регистрации кандидатом в президенты, призвал бойкотировать
школьные референдумы, как и выборы в целом.