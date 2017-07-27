В мэрии назвали безвредной и "бытовой" подсветку Воробьевых гор, которую москвичи сравнивают с фильмом ужасов

Столичные власти прервали длительное молчание по поводу мощного освещения Воробьевых гор, против которого с лета прошлого года выступают местные жители. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства заявили, что проект подсветки только тестируется и негативного влияния на окружающую среду оказывать не может, так как по сути является обычным освещением.
"Хочу сказать, успокоить людей: нет задачи создать какую-то экологическую нагрузку на эту территорию. Мы слышим определенные опасения, и все замечания, все пожелания, безусловно, находятся в рассмотрении. Все, что там применяется - и материалы, и оборудование - не имеет никакого негативного воздействия на существующую среду", - заявил в интервью "Коммерсанту FM"
руководитель департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.
В пресс-службе ведомства радиостанции пояснили, что прожекторы подсвечивают только "верхнюю крону" деревьев, поэтому птицы и животные заказника не страдают. "По сути, это обычное освещение - похожие световые установки мы используем в быту, на транспорте, при освещении улиц", - заявили в департаменте. Недоверие москвичей они объяснили тем, что ландшафтное освещение "пока еще новшество в световом оформлении города".
По словам Гасангаджиева, ландшафтное освещение будет использоваться только в праздничные дни, как изначально и задумывалось. Цель проекта - "создание комфортности территории", пояснил чиновник. Подсветку предполагается использовать "как некий знаковый объект" при проведении городских и праздничных мероприятий. Власти рассчитывают, что разноцветные прожекторы на Воробьевых горах привлекут туристов в преддверии чемпионата мира по футболу.
"Сейчас объект на Воробьевых горах находится в опытной эксплуатации, за его работой ведется особое наблюдение. Мы посмотрим, как он будет дальше востребован с точки зрения проведения городских мероприятий, а также с точки зрения его возможного влияния на окружающую среду", - сообщили в департаменте ЖХК, не уточнив, как долго освещение будет тестироваться.
Столбы с прожекторами начали устанавливать на Воробьевых горах еще в июле
, до окончания общественного обсуждения и очных публичных слушаний по госзакупке. Москвичи отмечали, что работы ведутся без информационных щитов и необходимых документов, при этом были повреждены корни деревьев
. А неестественное освещение на особо охраняемой природной территории вредит растениям и обитающим в заказнике животным.
Жители обращались в различные инстанции, рассылали обращения в приемную президента. В августе, когда софиты в лесу уже стояли, в официальном письме
департамента ЖКХ говорилось, что проектная документация на ландшафтное освещение только разрабатывается, причем с учетом экологической экспертизы.
В свежем комментарии департамента "Коммерсанту FM" говорится обратное: "Проведение экологической экспертизы, на которую ссылаются многие общественные деятели, по данному объекту не требовалось, так как использовать подсветку предполагалось исключительно в праздничные дни". В ведомстве также заявили о соблюдении всех необходимых процедур при реализации проекта.
Однако копии ответов из различных ведомств, сохранившиеся в группах защитников Воробьевых гор в соцсетях, свидетельствуют о другом. Так, в ноябре департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы подтвердил
, что опоры освещения устанавливались без исходно-разрешительной документации. В связи с этим "Мосприрода" вынесла определение о возбуждении административного дела и проведении расследования.
В декабрьском письме
Мосгорнаследия говорится, что установка наружного освещения в ведомстве не согласовывалась, хотя работы проводятся в границах двух объектов культурного наследия - дачи и усадьбы Дмитриева-Мамонова, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим было выдано предписание о приостановке работ с требованием получить разрешение Мосгорнаследия.
Тем не менее еще осенью подсветку начали тестировать, а 29 декабря власти объявили о ее официальном подключении. При этом сообщалось, что иллюминацию Воробьевых гор видно даже из космоса. Москвичи в соцсетях делились фотографиями "кислотного" неба, называя происходящее "световой вакханалией" и сравнивая с фильмами ужасов.