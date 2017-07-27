В мэрии назвали безвредной и "бытовой" подсветку Воробьевых гор, которую москвичи сравнивают с фильмом ужасов

17 ноября 2017 г. Эксперты окрестили строительные работы на Воробьевых горах "праздником бездумия"

Заказник сохранить уже не получится, а последствия проведенных работ - непредсказуемы. Особый вред представляют собой установленные посреди леса прожекторы: из-за них сократится численность насекомых, мелких птиц и рыб в Москве-реке.