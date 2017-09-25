Торговые точки отодвинут от метро и ТПУ в два раза дальше

Мосгордума в окончательном чтении одобрила закон, согласно которому запрещается торговля в радиусе 50 метров от станций метро и транспортно-пересадочных узлов. Как сообщает РИА "Новости"
, соответствующее решение было принято на заседании в среду. Ранее расстояние от станций метро и ТПУ составляло 25 метров.
Согласно документу, к местам, в которых запрещена торговая деятельность и оказание услуг, предлагается отнести вестибюли станций, подуличные переходы и другие сооружения метрополитена, территорию монорельса, 50-метровую зону от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и территории монорельса, а также территорию ТПУ и 50-метровую зону от них. По мнению депутата Мосгордумы Александра Семенникова, закон позволит упорядочить торговлю вне специально отведенных для этого мест, а также уменьшит количество правонарушений. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с торговлей, будет передано от столичного Объединения административно-технических инспекций столичному ГКУ "Организатор перевозок".
Столичные власти уже неоднократно пытались навести порядок в сфере торговли, однако большинство их попыток приводит к обратному результату. Так, после реформы подземной торговли торговые площади сократили почти в три раза
, ставки аренды выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля. К тому же первые аукционы проходили в условиях ажиотажа: участники взвинчивали цены, что обернулось для бизнеса убытками. Предприниматели жалуются, что метрополитен очень медленно вводит разыгранные точки в эксплуатацию, а последние аукционы проводились еще до строительства самих киосков.
Не лучше складывается ситуация и в наземной торговле
: цена аренды привлекательных киосков взлетела в десятки раз, а киоски на окраинах оказались никому не нужны. Около станций метро оставили по одному киоску прессы, хотя годами там уживались по несколько благодаря высокому потоку людей. В итоге в ларьки у метро выстраиваются очереди, а в спальных районах в киосках очень низкая выручка. А из-за сноса киосков в ряде районов возник дефицит недорогого хлеба и овощей, чем активно пользуются лотошники-нелегалы.