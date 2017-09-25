NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
января
pda
Поиск
Архив

Торговые точки отодвинут от метро и ТПУ в два раза дальше
24 января 2018 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 16:42
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Мосгордума в окончательном чтении одобрила закон, согласно которому запрещается торговля в радиусе 50 метров от станций метро и транспортно-пересадочных узлов. Как сообщает РИА "Новости", соответствующее решение было принято на заседании в среду. Ранее расстояние от станций метро и ТПУ составляло 25 метров.

Согласно документу, к местам, в которых запрещена торговая деятельность и оказание услуг, предлагается отнести вестибюли станций, подуличные переходы и другие сооружения метрополитена, территорию монорельса, 50-метровую зону от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и территории монорельса, а также территорию ТПУ и 50-метровую зону от них. По мнению депутата Мосгордумы Александра Семенникова, закон позволит упорядочить торговлю вне специально отведенных для этого мест, а также уменьшит количество правонарушений. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с торговлей, будет передано от столичного Объединения административно-технических инспекций столичному ГКУ "Организатор перевозок".

Столичные власти уже неоднократно пытались навести порядок в сфере торговли, однако большинство их попыток приводит к обратному результату. Так, после реформы подземной торговли торговые площади сократили почти в три раза, ставки аренды выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля. К тому же первые аукционы проходили в условиях ажиотажа: участники взвинчивали цены, что обернулось для бизнеса убытками. Предприниматели жалуются, что метрополитен очень медленно вводит разыгранные точки в эксплуатацию, а последние аукционы проводились еще до строительства самих киосков.

Не лучше складывается ситуация и в наземной торговле: цена аренды привлекательных киосков взлетела в десятки раз, а киоски на окраинах оказались никому не нужны. Около станций метро оставили по одному киоску прессы, хотя годами там уживались по несколько благодаря высокому потоку людей. В итоге в ларьки у метро выстраиваются очереди, а в спальных районах в киосках очень низкая выручка. А из-за сноса киосков в ряде районов возник дефицит недорогого хлеба и овощей, чем активно пользуются лотошники-нелегалы.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Предприниматели недовольны итогами реформы торговли в переходах
15 ноября 2017 г.
Предприниматели недовольны итогами реформы торговли в переходах
Торговые площади в переходах сократили почти в три раза, ставки аренды выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля. А взвинчивание цен в ходе аукционов обернулось убытками для победителей.
25 сентября 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.01.2018   23:16
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 24 января 2018 г. // Последняя новость 22:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>