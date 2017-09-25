Торговые точки отодвинут от метро и ТПУ в два раза дальше

15 ноября 2017 г. Предприниматели недовольны итогами реформы торговли в переходах

Торговые площади в переходах сократили почти в три раза, ставки аренды выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля. А взвинчивание цен в ходе аукционов обернулось убытками для победителей.