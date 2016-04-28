Баннер в защиту дольщиков скандально известного застройщика вывесили напротив столичной мэрии

Дольщики, купившие квартиры по адресу: улица 2-я Рыбинская, 13, вывесили напротив мэрии Москвы баннер с требованием решить их проблему. Как сообщила телеканалу "Дождь"
одна из дольщиков Валентина Константинова, баннер повесили около 08:40 на Тверской улице, дом 16 для привлечения внимания к их проблеме.
Дольщики купили квартиры у компании Red Development, которая отдала несколько уже купленных квартир под залог "Локо-Банку". По словам Константиновой, банк не проверял эти квартиры и не проводил их выездную оценку. Владельцы квартир выиграли суды первой инстанции, но "Локо-Банк" подал апелляцию на эти решения, после чего дольщики начали проводить пикеты у главного офиса банка. Во время одного из пикетов на активиста, снимавшего акцию, напали охранники банка.
"Мы уже больше полутора лет боремся с этой проблемой, пишем обращения, письма, возбуждаем уголовные дела, но тем не менее власть очень слабо обращает внимание на наши проблемы", — пояснила Константинова. Она добавила, что устроить акцию им помогала общественная организация "Голос России".
Это не первый скандал, связанный с компанией Red Development. Весной 2016 года стало известно, что компания находится на грани банкротства
и выставила все свои активы на продажу. Среди клиентов этой компании значатся представители всех социальных групп, от пенсионеров до звезд шоу-бизнеса. При этом сообщалось, что на руках у покупателей находятся только ни к чему не обязывающие предварительные договоры купли-продажи, и с точки зрения закона они не могут считаться обманутыми дольщиками.
В июле прошлого года стало известно, что в отношении руководства компании Red Development возбуждено уголовное дело
в связи с незаконной продажей апартаментов в комплексе "Loft Post". По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, это здание, как и остальные объекты девелопера, было построено без разрешительной документации, что не мешало фирме заключать с клиентами предварительные договоры купли-продажи. Руководитель компании-застройщика Алексей Ковальчук был взят под стражу еще в июне.