Баннер в защиту дольщиков скандально известного застройщика вывесили напротив столичной мэрии

26 июля 2017 г. Мэрия сообщила об уголовном деле в отношении фирмы, годами отстраивавшей апартаменты в Москве без разрешения

Компания Red Development заключала с клиентами предварительные договоры купли-продажи, хотя не имела разрешения на возведение своих объектов. Один из руководителей фирмы взят под стражу.