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Депутаты Мосгордумы снизили себе зарплату на 10 процентов
24 января 2018 г. | Время публикации 12:22 | Последние изменения 16:56
Рубрики: Экономика  
 
Moscow-Live.ru
Зарплата депутатов Мосгордумы, которые работают в парламенте на постоянной основе, сократится в 2018 году на 10%. Об этом заявил в ходе заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, которого цитирует РИА "Новости" .

"Принимается решение выплачивать с 1 февраля по 31 декабря 2018 года лицам, занимающим государственные должности города Москвы в Московской городской думе, денежное вознаграждение с уменьшением на 10%. Аналогичное решение мы принимали и в прошлом году", — сказал Шапошников. Всего в парламенте на данный момент работают 44 депутата.

Ранее сообщалось, что Мосгордума сократила свои расходы на 2018 год на 5% по сравнению с 2017 годом, общая сумма ассигнований сократилась до почти 1,6 миллиарда рублей. Расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности аппарата Мосгордумы, составляют 724 миллиона рублей, что на 7,6%, меньше аналогичных расходов 2017 года. Этого удалось достичь благодаря расширению функционала существующих мультимедийных систем и созданию единого аудио- и видеоархива мероприятий Мосгордумы. В свою очередь, расходы на эксплуатацию информационных систем и ресурсов на 2018 год существенно выросли, составив почти 77 миллионов рублей: рост расходов в этой области связан в том числе с необходимостью развития сайта столичного парламента.
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