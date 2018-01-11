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В Москве передумали устраивать референдум об объединении Марьино и Люблино
24 января 2018 г. | Время публикации 15:21 | Последние изменения 16:39
Рубрики: Общество  
 
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов | mosgorizbirkom.ru
Референдума об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино не будет ни в марте, ни в сентябре. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он пояснил, что общественная организация "За комфортную среду", выступившая с идеей референдума, 23 января отозвала свою инициативу.

Горбунов затруднился назвать причины отказа. "Возможно, инициативная группа решила отказаться от референдума, пообщавшись с избирателями. Но Марьино и сейчас является одним из самых больших районов Москвы", - цитирует главу Мосгоризбиркома "Интерфакс".

Напомним, о возможном проведении референдума в день президентских выборов 18 марта стало известно в первую рабочую неделю после новогодних праздников. Заявку на референдум еще в конце декабря подала инициативная группа организации "За комфортную среду", тесно связанной с городскими казачьими обществами и "Офицерами России". Советы депутатов Марьино и Люблино, где оппозиция не представлена, одобрили инициативу.

Вынесенный на референдум вопрос был сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?" Оппозиционные политики высказывали мнение, что референдум затевается для повышения явки на президентских выборах.

Издание "Медуза" в посвященном референдуму материале отмечало, что цели объединения муниципальных округов неясны, а сделать это можно и без референдума. В частности, так происходило крупнейшее изменение в истории Москвы - присоединение Троицкого и Новомосковского округов. В организации "За комфортную среду" заявляли, что объединение округов поможет сэкономить за счет сокращения чиновничьего аппарата.

Для объявления референдума инициативной группе нужно было зарегистрироваться, проверить сформулированный вопрос на соответствие городскому и федеральному законодательству, создать специальный банковский счет, изготовить подписные листы, собрать и проверить подписи более 8 тысяч жителей района. Все это - в сжатые сроки, до 1 февраля. В связи со сложностью процедуры Мосгоризбирком не исключал, что референдум будет перенесен на сентябрьские выборы мэра или на межвыборный период.

Между тем "Коммерсант", цитируя главу Мосгоризбиркома, пишет, что "утвержденные списки избирателей на президентские выборы не предусматривают поведение в этот день каких-либо других выборов и референдумов". Источник издания в системе избирательных комиссий пояснил, что участвовать в местном референдуме имеют право только граждане с регистрацией на этой территории, в то время как на федеральных выборах можно голосовать и по месту фактического проживания.

22 января решение инициировать местный референдум в день президентских выборов приняли и муниципальные депутаты Академического района Москвы, среди которых нет представителей "Единой России". Они хотят вынести на голосование вопрос об ограничении высотности застройки в районе девятью стандартными этажами.

Инициатива была выдвинута Советом депутатов и главой муниципального округа Маргаритой Шефер. Такой вариант предусмотрен статьей 8 закона города Москвы "О референдумах". В этом случае для запуска референдума не нужно собирать подписи. Прокурор Гагаринской межрайонной прокуратуры уже выступил против референдума. А глава Мосгоризбиркома заявил, что в столице была только образована и зарегистрирована одна инициативная группа - по вопросу объединения Марьино и Люблино.
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