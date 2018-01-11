В Москве передумали устраивать референдум об объединении Марьино и Люблино

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18 января 2018 г. Референдум о слиянии Марьино и Люблино могут перенести на сентябрь вместо 18 марта

Длительная процедура согласования референдума включает регистрацию инициативной группы, изготовление подписных листов и сбор подписей. Поэтому референдум может быть перенесен на сентябрь и приурочен к выборам мэра Москвы.

11 января 2018 г. Мосгоризбирком назвал условия для проведения референдума о слиянии районов Люблино и Марьино в день выборов