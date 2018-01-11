В Москве передумали устраивать референдум об объединении Марьино и Люблино

Референдума об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино не будет ни в марте, ни в сентябре. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он пояснил, что общественная организация "За комфортную среду", выступившая с идеей референдума
, 23 января отозвала свою инициативу.
Горбунов затруднился назвать причины отказа. "Возможно, инициативная группа решила отказаться от референдума, пообщавшись с избирателями. Но Марьино и сейчас является одним из самых больших районов Москвы", - цитирует главу Мосгоризбиркома "Интерфакс"
.
Напомним, о возможном проведении референдума в день президентских выборов 18 марта стало известно в первую рабочую неделю после новогодних праздников. Заявку на референдум еще в конце декабря подала инициативная группа организации "За комфортную среду", тесно связанной с городскими казачьими обществами и "Офицерами России". Советы депутатов Марьино и Люблино, где оппозиция не представлена, одобрили инициативу.
Вынесенный на референдум вопрос был сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?" Оппозиционные политики высказывали мнение, что референдум затевается для повышения явки на президентских выборах.
Издание "Медуза"
в посвященном референдуму материале отмечало, что цели объединения муниципальных округов неясны, а сделать это можно и без референдума. В частности, так происходило крупнейшее изменение в истории Москвы - присоединение Троицкого и Новомосковского округов. В организации "За комфортную среду" заявляли, что объединение округов поможет сэкономить за счет сокращения чиновничьего аппарата.
Для объявления референдума инициативной группе нужно было зарегистрироваться, проверить сформулированный вопрос на соответствие городскому и федеральному законодательству, создать специальный банковский счет, изготовить подписные листы, собрать и проверить подписи более 8 тысяч жителей района. Все это - в сжатые сроки, до 1 февраля. В связи со сложностью процедуры Мосгоризбирком не исключал, что референдум будет перенесен
на сентябрьские выборы мэра или на межвыборный период.
Между тем "Коммерсант"
, цитируя главу Мосгоризбиркома, пишет, что "утвержденные списки избирателей на президентские выборы не предусматривают поведение в этот день каких-либо других выборов и референдумов". Источник издания в системе избирательных комиссий пояснил, что участвовать в местном референдуме имеют право только граждане с регистрацией на этой территории, в то время как на федеральных выборах можно голосовать и по месту фактического проживания.
22 января решение инициировать местный референдум в день президентских выборов приняли и муниципальные депутаты Академического района Москвы, среди которых нет представителей "Единой России". Они хотят вынести на голосование вопрос об ограничении высотности застройки
в районе девятью стандартными этажами.
Инициатива была выдвинута Советом депутатов и главой муниципального округа Маргаритой Шефер. Такой вариант предусмотрен статьей 8 закона города Москвы "О референдумах". В этом случае для запуска референдума не нужно собирать подписи. Прокурор Гагаринской межрайонной прокуратуры уже выступил против референдума. А глава Мосгоризбиркома заявил, что в столице была только образована и зарегистрирована одна инициативная группа - по вопросу объединения Марьино и Люблино.