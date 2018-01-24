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После ЧП с отравлением в Одинцовском районе нашли незаконное общежитие
24 января 2018 г. | Время публикации 10:29
Рубрики: Происшествия  
 
Обитатели общежития в поселке Новоивановское Одинцовского района отравились при обогреве тепловой пушкой, от паров солярки пострадали пять человек. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе муниципальной администрации, здание было построено незаконно и не имело системы централизованного отопления. На месте выяснилось, что объект отапливался двумя тепловыми пушками.

Как сообщил ТАСС источник в администрации района, пострадавшие от отравления газом из-за поломки тепловой пушки были рабочими сербской компании Putevi Uzhice, занимавшиеся строительством комплекса зданий и сооружений "Сколковского института науки и технологий". Всего с отравлением были госпитализированы пять человек, представители Роспотребнадзора замеряют воздух на токсичность. Представитель компании Putevi Uzhice Эльвита Квициния не стала отрицать, что пострадали сотрудники именно этой фирмы, однако от дальнейших комментариев отказалась.

Здание по адресу улица Овражная, 14, по данным администрации, возводил застройщик во главе с гражданином РФ Олегом Швыревым. В материалах коллегии по гражданским судам Московского областного суда Швырев фигурирует как представитель застройщика многоквартирных жилых домов, самовольно сооруженных на землях индивидуального жилищного строительства. По информации местных властей, в общежитии проживало свыше 40 рабочих и строителей. "Администрация Новоивановского подавала в суд, после чего было вынесено решение о принуждении собственника снести этот объект", - заявил источник.

"Сейчас у этого дома 14 обманутых дольщиков. Информации о том, что там общежитие, в администрации Новоивановское не было, это частный сектор", - сказал собеседник агентства. По его словам, у здания нет коммуникаций, не выполнены необходимые технические условия, отсутствует разрешение на строительство.

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Среда, 24 января 2018 г. // Последняя новость 10:29
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