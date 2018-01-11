Директор московской школы самоопределения Тубельского, против которого бастовали родители, подал в отставку

Директор московской школы самоопределения N734 имени Тубельского Сергей Москаленков подал в отставку "по семейным обстоятельствам" после затяжного конфликта с родителями учеников по поводу школьных реформ. Об этом он написал в своем Facebook
, отметив, что возникшие в школе разногласия мешают его общению с семьей, а продолжение диалога "полностью заблокировано родителями".
"Я остаюсь верным своим идеям, уверен, что школа начала путь необходимых, назревших изменений. Эти изменения нужны всем - администрации, большому педагогическому коллективу и, главное, - учащимся, для которых бесконечный конфликт становится проблемой и препятствием для получения качественного образования", - написал Москаленков. Он также пожаловался на травлю и выразил надежду, что "в интересах детей здравый смысл восторжествует".
В беседе с радиостанцией Business FM
директор уточнил, что находится в отпуске. Отметим, что отставка директора еще не окончательна - решение об увольнении и назначении нового руководителя должен принимать департамент образования Москвы.
Напомним, конфликт в школе самоопределения начал назревать после того, как Сергей Москаленков сменил на посту директора Юлию Грицай, ученицу основателя школы Александра Тубельского. С его приходом стали меняться сложившиеся традиции и уклад, которыми была известна школа. В частности, перестала действовать школьная конституция и прекратились "суды чести", помогавшие ученикам решать внутренние конфликты.
Детей, вопреки задумке Тубельского, отстранили от обсуждения общешкольных дел, усложнилась организация праздников и других мероприятий. Новое руководство избавилось от накопленных декораций к школьным спектаклям и туристического инвентаря. Как говорится в петиции
, которую за неделю подписали около 70 тысяч человек, все решения руководства принимаются единолично и носят "директивно-запретительный характер".
После того как в новогодние каникулы в школе без предупреждения был демонтирован авторский спортивный комплекс для начальных классов, объявленный "травмоопасным"
, родители устроили забастовку
. Они отказались приводить детей на учебу 11 января и вместо этого сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему Александра Тубельского.
Как рассказала "Вестям образования"
член совета родительских комитетов Вера Рыклина, после забастовки социальному педагогу поручили собрать сведения о детях, пропустивших занятия, чтобы передать эти данные в комиссию по делам несовершеннолетних. По словам Рыклиной, руководство школы также грозится затеять капитальный ремонт и распределить учеников по соседним учреждениям. А 19 января школа была эвакуирована из-за сработавшей пожарной сигнализации, что Москаленков в своем Facebook объяснил
"детской шалостью": "Похоже, что мятежные настроения родителей переносятся на детей. Это неправильно, давайте решать проблемы мирным путем".
22 января в школе прошло собрание, на котором родители объявили Москаленкову вотум недоверия. На 25 января назначено открытое заседание управляющего совета, где будут обсуждаться модели управления школой, судьба демонтированного спорткомплекса и другие вопросы. Помимо родителей, педагогов и школьников, на заседание, как ожидается, придут директора успешных столичных школ, эксперты и соратник Тубельского, главный редактор издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик.