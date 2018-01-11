Директор московской школы самоопределения Тубельского, против которого бастовали родители, подал в отставку

11 января 2018 г. Родители устроили забастовку около московской "Школы самоопределения" из-за реформ нового директора

Новый директор инновационной школы N 734 имени Тубельского устроил кадровую чистку, упразднил некоторые школьные традиции, а в новогодние праздники без согласования с управляющим советом демонтировал любимый учениками и родителями спорткомплекс.