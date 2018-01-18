

Члены избиркомов и центров госуслуг дважды обойдут квартиры москвичей в преддверии выборов Рубрики: Общество

Global Look Press



"До этой избирательной кампании, вы помните, все ограничивалось объявлениями на подъездах о месте голосования и приглашениями небольшими, которые опускали в почтовый ящик. Совместный проект предусматривает возможность дойти до каждой квартиры, пообщаться с каждым избирателем, рассказать о предстоящих выборах, проинформировать о новых порядках, о новшествах", - отметил Горбунов.



По его словам, многие москвичи не знают об услугах, предоставляемых центрами "Мои документы", поэтому участниками обходов будут как члены участковых комиссий, так и сотрудники МФЦ. Информация будет касаться не только предстоящих выборов, но и работы центров, их возможностей, услуг и режима работы.



Горбунов напомнил, что в ходе нынешней выборной кампании москвичи смогут проголосовать не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания, для чего необходимо уведомить территориальную избирательную комиссию по месту пребывания с 31 января, либо участковую избирательную комиссию с 25 февраля. "По опыту, у нас более 10 процентов москвичей фактически проживает не по месту регистрации. Например, это когда жена живёт у мужа не по месту своей регистрации, либо это бабушки и дедушки, имеющие дома в Подмосковье или других регионах. Эти граждане смогут проголосовать на выборах президента по месту фактического пребывания", - пояснил Горбунов.



В свою очередь директор центров госуслуг Москвы "Мои документы" Елена Громова сообщила, что за время информационной кампании, которая стартует в столице с 29 января, обход квартир будет осуществлен дважды. Так, в первое посещение работники центров госуслуг и члены участковых избирательных комиссий проинформируют избирателей о президентской кампании и сообщат жителям о возможности голосования по месту нахождения, а также определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации.



Во второй раз избирателю принесут приглашение на выборы, а также помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок и проголосовать по месту нахождения. Отличительными знаками членов УИК и сотрудников центров госуслуг "Мои документы" станут фирменный нагрудный значок с надписью "2018 марта - выборы президента России", а также бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и должности, подписанный руководителем УИК и руководителем соответствующего центра госуслуг.



В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что скептически относится к инициативе задействовать в агитации сотрудников МФЦ. "Надо посмотреть внимательно, что это означает", - сказала Памфилова, отметившая, что члены избиркомов в соответствии с законом могут заниматься информированием граждан, в том числе вручать им приглашения и буклеты и обходить дома. "А что касается сотрудников МФЦ - это не наша компетенция, тут я не могу ничего сказать. Все должно быть жестко, строго и корректно по закону", - сказала Памфилова.



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Ранее стало известно, что в агитационную работу, которая должна повысить явку на выборах президента 18 марта, включатся



Члены участковых избирательных комиссий и сотрудники центров "Мои документы" будут ходить по квартирам и информировать москвичей о выборах президента 18 марта. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, слова которого приводит "Интерфакс" "До этой избирательной кампании, вы помните, все ограничивалось объявлениями на подъездах о месте голосования и приглашениями небольшими, которые опускали в почтовый ящик. Совместный проект предусматривает возможность дойти до каждой квартиры, пообщаться с каждым избирателем, рассказать о предстоящих выборах, проинформировать о новых порядках, о новшествах", - отметил Горбунов.По его словам, многие москвичи не знают об услугах, предоставляемых центрами "Мои документы", поэтому участниками обходов будут как члены участковых комиссий, так и сотрудники МФЦ. Информация будет касаться не только предстоящих выборов, но и работы центров, их возможностей, услуг и режима работы.Горбунов напомнил, что в ходе нынешней выборной кампании москвичи смогут проголосовать не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания, для чего необходимо уведомить территориальную избирательную комиссию по месту пребывания с 31 января, либо участковую избирательную комиссию с 25 февраля. "По опыту, у нас более 10 процентов москвичей фактически проживает не по месту регистрации. Например, это когда жена живёт у мужа не по месту своей регистрации, либо это бабушки и дедушки, имеющие дома в Подмосковье или других регионах. Эти граждане смогут проголосовать на выборах президента по месту фактического пребывания", - пояснил Горбунов.В свою очередь директор центров госуслуг Москвы "Мои документы" Елена Громова сообщила, что за время информационной кампании, которая стартует в столице с 29 января, обход квартир будет осуществлен дважды. Так, в первое посещение работники центров госуслуг и члены участковых избирательных комиссий проинформируют избирателей о президентской кампании и сообщат жителям о возможности голосования по месту нахождения, а также определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации.Во второй раз избирателю принесут приглашение на выборы, а также помогут выбрать наиболее удобный избирательный участок и проголосовать по месту нахождения. Отличительными знаками членов УИК и сотрудников центров госуслуг "Мои документы" станут фирменный нагрудный значок с надписью "2018 марта - выборы президента России", а также бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и должности, подписанный руководителем УИК и руководителем соответствующего центра госуслуг.В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что скептически относится к инициативе задействовать в агитации сотрудников МФЦ. "Надо посмотреть внимательно, что это означает", - сказала Памфилова, отметившая, что члены избиркомов в соответствии с законом могут заниматься информированием граждан, в том числе вручать им приглашения и буклеты и обходить дома. "А что касается сотрудников МФЦ - это не наша компетенция, тут я не могу ничего сказать. Все должно быть жестко, строго и корректно по закону", - сказала Памфилова. Facebook-сообществе Ломоносовского района сообщается, что сотрудниками МФЦ будут представляться работники избирательных комиссий, которые будут собирать сведения о жильцах и передавать их в МФЦ. Сам поквартирный обход будет проходить в две "волны" - с 22 января по 22 февраля и с 1-го по 16 марта. Согласно памятке по поквартирному обходу, скан которой приводится в том же посте, "в идеале" явка на выборы после агитации должна составить не менее 70%. В то же время агитировать за конкретного кандидата запрещено.Ранее стало известно, что в агитационную работу, которая должна повысить явку на выборах президента 18 марта, включатся профсоюзы : сотрудники предприятий не всегда могут получить информацию о выборах, и профсоюзы намерены в первую очередь убедить людей прийти на избирательные участки, не агитируя при этом за конкретного кандидата. Агитацию предлагается проводить на собраниях трудовых коллективов и профсоюзных собраниях.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 января 2018 г. Профсоюзы начнут агитировать москвичей за участие в выборах

Об участии в выборах предлагается говорить на собраниях трудовых коллективов и профсоюзов, так как сотрудники предприятий не всегда могут получить такую информацию. При этом о голосовании за конкретного кандидата речь не идет.



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