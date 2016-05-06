

Московское метро подумывает самостоятельно заняться рекламой из-за неудачи с подрядчиками Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



По данным источника на рынке наружной рекламы, после расторжения контракта с рекламным подрядчиком "Трейд Компани" ГУП "Московский метрополитен" пока не планирует проводить новый конкурс по выбору партнера и намерен продавать рекламу самостоятельно, без привлечения единого подрядчика, тем более что участники рынка сейчас вряд ли готовы обеспечить необходимые для такого партнерства инвестиции. В пресс-службе метрополитена заявили, что "на сегодняшний день ведется разработка дальнейшей концепции размещения рекламы в метро", при этом "рассматриваются все возможные модели размещения рекламы".



Неудачи с продажей рекламы преследуют метрополитен с тех пор, как он начал выбирать рекламного оператора на аукционе. В 2011 году его выиграла "Авто Селл", которая обязалась выплатить по пятилетнему контракту рекордные 14 миллиардов рублей, но летом 2015 года метрополитен



По мнению экспертов, причиной провалов стало то, что на последний тендер ГУП допустил игрока без опыта и денег и позволил ему победить, хотя он не выполнил обязательств по предыдущему договору. Ранее от эксклюзивных подрядчиков отказались ГУП "Мосгортранс", управляющее московскими автобусами и троллейбусами, и ГУП "Мострансавто", отвечающее за подмосковные автобусы. Оба этих предприятия ранее также выбирали подрядчиков на аукционе, однако в итоге оказались в той же ситуации, что и руководство метр, и с сентября 2015 года "Мосгортранс" сам предоставляет автобусы под рекламу всем заказчикам независимо от их авторитета на рынке на равных условиях и по единым тарифам.



Между тем эксперты рекламного рынка считают, что реклама в метро переживает стагнацию в сравнении с другими видами наружной и транзитной рекламы, в том числе потому, что руководство не желает вкладывать деньги в современные цифровые экраны. Если метрополитен откажется от эксклюзивного подрядчика, то не сможет собрать желаемые деньги от рекламы, хотя в целом метро — один из самых эффективных каналов в наружной рекламе Москвы, а многие его форматы уникальны.



Не сумев за несколько лет найти надежного партнера для продажи рекламы, ГУП "Московский метрополитен" рассматривает альтернативные возможности развития на этом рынке. Не исключено, что предприятие будет продавать ее самостоятельно, как это уже сделали ГУП "Мосгортранс" и "Мострансавто". Участники рынка сомневаются, что метро сможет заработать на рекламе желаемые деньги без внешнего партнера. Об этом пишет "Коммерсант" По данным источника на рынке наружной рекламы, после расторжения контракта с рекламным подрядчиком "Трейд Компани" ГУП "Московский метрополитен" пока не планирует проводить новый конкурс по выбору партнера и намерен продавать рекламу самостоятельно, без привлечения единого подрядчика, тем более что участники рынка сейчас вряд ли готовы обеспечить необходимые для такого партнерства инвестиции. В пресс-службе метрополитена заявили, что "на сегодняшний день ведется разработка дальнейшей концепции размещения рекламы в метро", при этом "рассматриваются все возможные модели размещения рекламы".Неудачи с продажей рекламы преследуют метрополитен с тех пор, как он начал выбирать рекламного оператора на аукционе. В 2011 году его выиграла "Авто Селл", которая обязалась выплатить по пятилетнему контракту рекордные 14 миллиардов рублей, но летом 2015 года метрополитен разорвал договор из-за просроченной задолженности. Новый аукцион в 2016 году выиграла "Трейд Компани", пообещавшая заплатить 22 миллиарда рублей за десять лет. Но из-за просроченной банковской гарантии ГУП расторг контракт и с ней . Полиция ведет уголовное расследование в отношении двух компаний, их гендиректоры задержаны.По мнению экспертов, причиной провалов стало то, что на последний тендер ГУП допустил игрока без опыта и денег и позволил ему победить, хотя он не выполнил обязательств по предыдущему договору. Ранее от эксклюзивных подрядчиков отказались ГУП "Мосгортранс", управляющее московскими автобусами и троллейбусами, и ГУП "Мострансавто", отвечающее за подмосковные автобусы. Оба этих предприятия ранее также выбирали подрядчиков на аукционе, однако в итоге оказались в той же ситуации, что и руководство метр, и с сентября 2015 года "Мосгортранс" сам предоставляет автобусы под рекламу всем заказчикам независимо от их авторитета на рынке на равных условиях и по единым тарифам.Между тем эксперты рекламного рынка считают, что реклама в метро переживает стагнацию в сравнении с другими видами наружной и транзитной рекламы, в том числе потому, что руководство не желает вкладывать деньги в современные цифровые экраны. Если метрополитен откажется от эксклюзивного подрядчика, то не сможет собрать желаемые деньги от рекламы, хотя в целом метро — один из самых эффективных каналов в наружной рекламе Москвы, а многие его форматы уникальны.



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