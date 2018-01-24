Московские кинотеатры оставили в расписании запрещенную Минкультом комедию о смерти Сталина

В кинотеатрах Москвы продолжается продажа билетов на фильм "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано накануне. Как сообщил радиостанции "Говорит Москва"
представитель кинотеатра "Пионер", фильм стоит в расписании, поскольку информации об отзыве прокатного удостоверения ещё не поступало.
"Пока ничего не можем сказать, потому что у нас пока нет официального заявления от прокатной компании, что фильма не будет. Как только мы его получим, сразу же будут возвращены все деньги и билеты. Но так как пока нет, мы ничего не снимаем. В расписании стоит, билеты продаются", - заявил представитель кинотеатра. "Мы пока не убираем. Все уже убрали, наверное, надежды очень мало, но мы надеемся, что все как-то обойдется", - сообщила еще одна представительница кинотеатра. Кроме того, фильм остается в расписании кинотеатра "Киномакс-Водный". Директор кинотеатра Алексей Костиков сообщил ТАСС, что билеты уже сняты с продажи, но кинотеатр ждет "официального подтверждения".
Директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединенной сети кинотеатров "Синема-парк" Александра Артамонова заявила, что фильм "Смерть Сталина" уже снят с показа, а его появление на портале "Афиша" - техническая ошибка. В кинотеатре "Факел" сообщили, что продажа билетов закрыта, но фильм с расписания пока не снят из-за отсутствия официального заявления от прокатчика.
22 января в Министерстве культуры РФ состоялся закрытый показ комедии Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", поставленной по одноименной книге комиксов и посвященной борьбе за власть после смерти генсека. На следующий день после просмотра картины ряд деятелей кино и культуры обратились в ведомство с просьбой перенести премьеру фильма на лето
. Как пояснили в общественном совете при Минкульте, тем самым планируется избежать выхода оскорбительного для ветеранов Великой Отечественной войны фильма накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.
Более того, юристы Минкульта увидели в фильме нарушение российского законодательства
, на основании чего потребовали отозвать у комедии прокатное удостоверение. По их мнению, кинолента содержит признаки экстремизма: она якобы направлена "на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности".
Министр культуры РФ Владимир Мединский согласился
с тем, что фильм может быть оскорбительным для "старшего поколения", и увидел в нем "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма". В итоге прокатное удостоверение фильма было отозвано, что означает запрет показа фильма в российских кинотеатрах. Ранее в Департаменте кинематографии Минкульта РФ пояснили, что решение отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" было принято из-за содержания в нем информации, распространение которой запрещено российским законодательством. О чем именно идет речь, в ведомстве не уточнили.