К выходным в столице потеплеет до ноля градусов Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"26-го, 27 января температура ночью будет в диапазоне от минус 5 градусов до минус 10 градусов, дневная температура — минус 2–4 градусов", - рассказал Вильфанд. А в воскресенье, 28 января, и в понедельник, 29 января, столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке, что выше нормы на 5–6 градусов. Это объясняется тем, что центр европейской части России будет находиться под влиянием циклонического вихря.



Вильфанд также отметил, что "к выходным ожидается снег, в то время как в оставшиеся будние дни небо будет ясное". За это время может выпасть до трех миллиметров снега, "что уже будет проблемой для транспортных, коммунальных служб и дорожного движения".



К воскресенью, 28 января, в столице ожидается нулевая температура. Об этом сообщил РБК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд."26-го, 27 января температура ночью будет в диапазоне от минус 5 градусов до минус 10 градусов, дневная температура — минус 2–4 градусов", - рассказал Вильфанд. А в воскресенье, 28 января, и в понедельник, 29 января, столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке, что выше нормы на 5–6 градусов. Это объясняется тем, что центр европейской части России будет находиться под влиянием циклонического вихря.Вильфанд также отметил, что "к выходным ожидается снег, в то время как в оставшиеся будние дни небо будет ясное". За это время может выпасть до трех миллиметров снега, "что уже будет проблемой для транспортных, коммунальных служб и дорожного движения".



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