Москвичей предупредили о тумане в утренние и дневные часы Рубрики: Погода

Global Look Press



Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует водителям авто снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также рекомендуется избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами По прогнозам синоптиков Росгидромета, в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует водителям авто снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также рекомендуется избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами



Предыдущая статья | Следующая статья

