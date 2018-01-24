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Москвичей предупредили о тумане в утренние и дневные часы
24 января 2018 г. | Время публикации 08:23
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует водителям авто снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также рекомендуется избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами
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Среда, 24 января 2018 г. // Последняя новость 10:29
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