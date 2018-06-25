На подмосковном заводе двое рабочих погибли от отравления аммиаком

Четверо рабочих завода Моссельпром в Раменском районе Московской области в воскресенье отравились аммиаком, двое из них скончались. Об этом агентству "Интерфакс"
сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
"В результате отравления рабочих завода Моссельпром погибло два человека. Еще двое госпитализированы в Раменскую центральную больницу", - рассказал представитель ведомства.
По его словам, состояние госпитализированных рабочих оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации. Информации об обстоятельствах инцидента к настоящему моменту не поступало.