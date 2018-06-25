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На подмосковном заводе двое рабочих погибли от отравления аммиаком
24 июня 2018 г. | Время публикации 13:05
Рубрики: Происшествия  
 
Следственный комитет Российской Федерации по Московской области
Четверо рабочих завода Моссельпром в Раменском районе Московской области в воскресенье отравились аммиаком, двое из них скончались. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В результате отравления рабочих завода Моссельпром погибло два человека. Еще двое госпитализированы в Раменскую центральную больницу", - рассказал представитель ведомства.

По его словам, состояние госпитализированных рабочих оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации. Информации об обстоятельствах инцидента к настоящему моменту не поступало.
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Понедельник, 25 июня 2018 г. // Последняя новость 24 июня 2018 г. 19:26
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