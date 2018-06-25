

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"24 июня на территории Москвы днем 25-27 градусов. Облачно с прояснениями. нем дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. В МЧС призвали горожан быть предельно осторожными и внимательными.



Накануне обрушившийся на столицу ливень, местами сопровождавшийся градом, за несколько минут принес почти пятую часть месячной нормы осадков. "На базовой метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, зафиксировано выпадение 13 мм осадков при норме в июне 75 мм", - сообщили



Собеседник агентства уточнил, что ливни прошли в основном над западной и северной частью города, а на значительной территории Москвы осадков вообще не наблюдалось.



В отдельных районах столицы, в частности, в Савеловском и Аэропорт, порывы ветра повалили десятки деревьев. Последствия стихии к настоящему моменту по большей части ликвидированы. Столичное управление МЧС объявило предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в городе в ближайшие часы. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили агентству "Москва" "24 июня на территории Москвы днем 25-27 градусов. Облачно с прояснениями. нем дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. В МЧС призвали горожан быть предельно осторожными и внимательными.Накануне обрушившийся на столицу ливень, местами сопровождавшийся градом, за несколько минут принес почти пятую часть месячной нормы осадков. "На базовой метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, зафиксировано выпадение 13 мм осадков при норме в июне 75 мм", - сообщили "Интерфаксу" в московском метеобюро.Собеседник агентства уточнил, что ливни прошли в основном над западной и северной частью города, а на значительной территории Москвы осадков вообще не наблюдалось.В отдельных районах столицы, в частности, в Савеловском и Аэропорт, порывы ветра повалили десятки деревьев. Последствия стихии к настоящему моменту по большей части ликвидированы.



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