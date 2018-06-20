Облюбованная фанатами Никольская улица из места для празднований превратилась в загаженные руины

Стартовавший на прошлой неделе чемпионат мира по футболу создал в Москве атмосферу спортивного праздника, однако у медали есть и обратная сторона: одновременно столица получила проблему неконтролируемых буйных фанатов. Места, по которым они проходят, зачастую превращаются в руины. Особенно удручающе сегодня выглядит Никольская улица в центре города, которую болельщики облюбовали с самого первого дня турнира.
Как отмечает корреспондент ИА REGNUM
, скамеек на Никольской почти не осталось - большую их часть разломали, а те что остались изломанные торчат из асфальта, окруженные горами мусора. При этом выделенные для уборки дворники со своими обязанностями не справляются.
Болельщики лазят там по столбам, срывают цветные гирлянды подсветки, справляют нужду у любой доступной стенки. Причем беспорядки на Никольской творятся не только ночью, но и днем: спокойно пройти по этой улице и при этом не оказаться снесенным стихийным потоком фанатов практически невозможно.
Сотрудники полиции дежурят с обеих сторон улицы, но на безумства болельщиков не реагируют, "а лишь виновато опускают глаза". "Смотреть стыдно, а выполнить свои прямые обязанности нельзя? Был приказ держать марку, но почему таким странным способом, позволяя всеобщему футбольному безумству беспрепятственно уничтожать город?" - возмутился журналист.
Инцидентов с болельщиками в городе произошло уже достаточно, но стражи порядка особого интереса к ним также не проявляли
. Так, на днях один из восторженных фанатов взмахом шарфа намеренно сбил стеклянный плафон на станции метро "Театральная", а затем запустил его в путевую стену. К болельщикам подошли двое сотрудников полиции, но уже через несколько секунд правоохранители направились дальше по платформе.