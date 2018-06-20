Облюбованная фанатами Никольская улица из места для празднований превратилась в загаженные руины

23 июня 2018 г. Столичные власти призвали не посещать фан-зону на Воробьевых горах

Активисты МГУ неоднократно обращали внимание властей на то, что создание фан-зоны на 25 тысяч человек не имеет никакого смысла. При этом ради нее разворотили исторический сад при университете.