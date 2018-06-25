В Подмосковье спешно сносят вагоностроительный завод, который на днях должен получить статус памятника Рубрики: Архитектура

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В феврале этого года ВООПИиК направило в главное управление культурного наследия Подмосковья заявление о включении завода в единый реестр объектов культурного наследия, и сносимые сейчас корпуса уже сейчас имеют статус "объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия".



"Управлением культурного наследия была начата процедура установления историко-архитектурной ценности всего ансамбля, которая согласно закону не должна превышать 90 рабочих дней. Через несколько дней этот срок истекает, и управление должно принять решение о выявлении ансамбля как памятника архитектуры либо об отказе в его выявлении", - отметили в организации.



При этом согласно статье 36 Федерального закона, в случае обнаружения объекта, обладающего признаками культурного наследия, любые работы на данной территории должны быть прекращены и обеспечена сохранность объекта. Однако работы по сносу корпусов идут с 16 июня, подчеркнули активисты.







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Завод был построен при последнем императоре Российской Империи Николае II. Предприятие предназначалось для постройки подвижного железнодорожного состава и изготовления запасных частей. К началу Первой мировой войны завод начал производить полевые вагоны и платформы для перевозки военной техники, а в 1935 году предприятие переключилось на выпуск вагонов для московского метрополитена. Подмосковное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) потребовало остановить снос Мытищинского вагоностроительного завода. Корпуса предприятия, возведенные в конце XIX - начале XX веков, в самое ближайшие время должны получить статус объектов культурного наследия. Руководство "Метровагонмаша" решило не дожидаться этого момента и вызвало бульдозеры.В феврале этого года ВООПИиК направило в главное управление культурного наследия Подмосковья заявление о включении завода в единый реестр объектов культурного наследия, и сносимые сейчас корпуса уже сейчас имеют статус "объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия"."Управлением культурного наследия была начата процедура установления историко-архитектурной ценности всего ансамбля, которая согласно закону не должна превышать 90 рабочих дней. Через несколько дней этот срок истекает, и управление должно принять решение о выявлении ансамбля как памятника архитектуры либо об отказе в его выявлении", - отметили в организации.При этом согласно статье 36 Федерального закона, в случае обнаружения объекта, обладающего признаками культурного наследия, любые работы на данной территории должны быть прекращены и обеспечена сохранность объекта. Однако работы по сносу корпусов идут с 16 июня, подчеркнули активисты.На сайте "Метровагонмаша" между тем опубликовано заявление относительно происходящего. Сносимые корпуса называются в нем "обветшавшими старыми промышленными зданиями": "Данные постройки не относятся к памятникам истории и архитектуры, не включены в государственный реестр объектов культурного наследия либо в перечень выявленных объектов культурного наследия". О том, что данную процедуру банально не успели завершить, руководство предприятия умолчало.Завод был построен при последнем императоре Российской Империи Николае II. Предприятие предназначалось для постройки подвижного железнодорожного состава и изготовления запасных частей. К началу Первой мировой войны завод начал производить полевые вагоны и платформы для перевозки военной техники, а в 1935 году предприятие переключилось на выпуск вагонов для московского метрополитена.



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