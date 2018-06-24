СК начал проверку после смертельного отравления рабочих на подмосковном предприятии

Управление Следственного комитета РФ по Московской области начало проверку по факту смертельного отравления
рабочих на предприятии в Раменском районе. На место происшествия уже прибыли представители ведомства, которые устанавливают причины и обстоятельства инцидента, сообщает агентство "Москва"
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По предварительным данным, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера. "При попытке привести аппарат в работу четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу", - отметили следователи.
По факту произошедшего планируется назначение экспертиз и проведение других проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Об отравлении рабочих ранее сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В ведомстве рассказали, что в результате инцидента два человека погибли, еще двое были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.