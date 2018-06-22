Путаница в "Яблоке" продолжается: партия приостановила выдвижение Митрохина в мэры

Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) партии "Яблоко" приостановила решение конференции
московского отделения о выдвижении Сергея Митрохина в мэры Москвы. Как передает "Интерфакс"
, жалобу на итоги голосования подали члены партии Анастасия Брюханова и Анна Десятова. Проведенная по их запросу проверка выявила серьезные нарушения.
"Рассмотрев обращение Анастасии Брюхановой и Анны Десятовой, КРК выявила ряд нарушений, допущенных на конференции 22 июня. Среди них - отказ признать полномочия 14 новых делегатов конференции, в том числе Анны Десятовой, и внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Сергея Митрохина вопреки решению исполкома Бюро от 8 июня и Бюро от 15 июня", - заявили в пресс-службе "Яблока". Заседание бюро по этому вопросу состоится только в понедельник, 25 июня, однако Митрохин уже успел
подать необходимые для выдвижения документы в Мосгоризбирком.
В беседе с радиостанцией "Эхо Москвы"
Митрохин заявил, что нет никаких оснований "задвигать его обратно". "Как бы этого ни хотелось отдельным людям в нашем федеральном руководстве, сделать это совершенно невозможно. В случае если такие действия последуют, мне кажется, они будут просто незаконными", - сказал политик.
Претензии, послужившие причиной для приостановки его выдвижения, он назвал необоснованными и абсурдными. "Нам предложили включить в состав конференции 14 человек уже после того, как прошел первый этап конференции. Это все равно что футбольную команду в ходе игры с 11 человек увеличивать до 21. Это противоречит и логике, и здравому смыслу, и нашему уставу", - выразил уверенность Митрохин.
Он также добавил, что его ближайший соперник - Елена Русакова - набрала на 15 голосов меньше. "Даже если бы мы пошли на такое беспрецедентное расширение состава конференции, все равно я бы остался победителем. Даже с этой точки зрения ситуация не изменилась", - заключил политик.
Между тем представитель "Яблока" Максим Кац заявил блогеру Илье Варламову
, что Митрохин, использовав дырку в уставе, добился отстранения от голосования около 260 членов партии: "Митрохин собрал конференцию (типа такого партийного парламента: делегаты от членов партии из районов города собираются и принимают решения). В ней почти не были представлены его противники, так как противникам он не дал право голоса".
Он также выразил уверенность, что "продавливанием" Митрохина занимаются действующие московские власти. "Для спокойного сценария мэрских выборов очень нужен кандидат, который с виду напоминает оппозиционера, но в реальности не может сделать ничего интересного. Партия "Яблоко" отказалась выдвигать такого спарринг-партнера, несмотря на пожелания мэрии, однако, вопреки закону такой кандидат может быть зарегистрирован, если избирательная комиссия по просьбе сверху закроет глаза на нарушения при выдвижении", - отметил Кац.