"Возможности стать кандидатом нет": Яшин отказался от борьбы за пост мэра Москвы

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин отказался от дальнейших попыток побороться за пост мэра Москвы из-за невозможности преодолеть муниципальный фильтр, который позволяет "Единой России" самостоятельно выбирать себе оппонентов на предстоящих выборах. При этом он припомнил другим оппозиционерам
отказ от проведения праймериз по определению единого кандидата: отсутствие оного дало власти возможность выбирать, кого пропускать через фильтр, а кого блокировать.
"Последние несколько недель я работал над преодолением муниципального фильтра. Никаких хитростей: просто обзванивал депутатов, разговаривал с ними и убеждал подписаться за регистрацию меня в качестве кандидата в мэры Москвы. У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата - беспартийных, членов "Яблока", даже представителей КПРФ и СР. Однако договориться о подписях с депутатами из "Единой России" так и не удалось", - рассказал Яшин на своей странице в Facebook
.
По его словам, все единороссы ссылались на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать чего через фильтр. "Такое решение принято в мэрии, и я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет", - заявил политик.
Яшин добавил, что нынешний муниципальный фильтр противоречит Конституции, поскольку позволяет власти выбирать себе оппонентов, что очевидным образом нарушает права независимых кандидатов и противоречит интересам общества. "Необходимо добиваться законодательной отмены этого вредного для страны ограничения", - подчеркнул он.
Политик также посетовал, что демократическая оппозиция отказалась от проведения праймериз по определению единого кандидата: "Этот урок оппозиция должна, наконец, выучить, чтобы снова не наступать на те же грабли". В то же время он призвал не бойкотировать выборы, а прийти и проголосовать против Сергея Собянина. "Если кто-то из кандидатов на нашем фланге все-таки сможет зарегистрироваться, будет правильным всячески его поддержать", - сказал Яшин.
Ранее на этой неделе председатель совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин пригласил Илью Яшина и Дмитрия Гудкова на встречу с районными депутатами от "Единой России", чтобы оппозиционеры могли представить свои программы и "убедить депутатов, что именно они заслуживают быть кандидатами в мэры". Гудков подтвердил
факт звонка от Дудочкина, отметив, что речь не идет о том, что ему "возьмут и подарят голоса".
Ранее единороссы не раз давали понять, что не собираются давать свои подписи оппозиционерам. В конце 2017 гола секретарь московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский прямо назвал их "деструктивной силой" и заявил, что "либералы-белоленточники" не получат "ни одного голоса от наших муниципальных депутатов".