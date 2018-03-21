В Волоколамске проведут поголовную диспансеризацию после выброса газа на полигоне

В страдающем от мусорного полигона "Ядрово" Волоколамском районе Московской области будет проведена масштабная диспансеризация, сообщил сегодня журналистам глава регионального Министерства здравоохранения Дмитрий Марков. Поводом для такого решения послужили массовые обращения
местных жителей, преимущественно детей и пожилых людей, на ухудшение самочувствия после мощного выброса газа со свалки.
"Мы проведем диспансеризацию всего детского населения Волоколамска и взрослого населения. Хотим провести дополнительную диспансеризацию. С понедельника хотим школьниками заняться. Это месяца два-три при такой поточности", - цитирует Маркова ТАСС. Министр уточнил, что в диспансеризации также примут участие и детские сады.
По его словам, к настоящему моменту все дети, госпитализированные ранее с жалобами на плохое самочувствие, уже выписаны. "Госпитализированные на общедиагностическое обследование дети, общее число, если всех сложить, где-то было 11, уже находятся дома. Патологий тяжелых нет, все осмотрены. В стационаре никого нет", - сообщил он.
Марков отметил, что поток жалующихся на здоровье детей в последние дни идет на убыль: в первый день после выброса газа их было 77, затем 66, а 23 марта - 39. Одиннадцать детей были выбраны для обследования в стационарах из этого общего количества. После того как их выписали, врачи ввели за ними динамическое наблюдение. К настоящему моменту министерство не подтвердило, что отравление детей было вызвано именно свалочным газом, однако не все анализы готовы.
Ранее в субботу исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев подчеркнул
, что проблема с полигоном должна быть решена "в короткие сроки". "На мой взгляд, местная власть упустила эту ситуацию. Моя задача - собрать все данные и принять быстрые решения, чтобы не было запаха, чтобы объем машин был нашим, а не пришлым, не московским", - сказал чиновник. В свою очередь спецпредставитель губернатора Московской области в Волоколамске, заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков сообщил, что в мессенджере Telegram будет создана группа, в которую будут приглашены волоколамские активисты, а также лично глава района. Примечательно, что Роскомнадзор угрожает
в ближайшие дни заблокировать Telegram.
Ранее на этой неделе дети из трех школ Волоколамска обратились к медикам с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне "Ядрово" в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован. В Минздраве ожидаемо сообщили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки.