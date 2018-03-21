В Волоколамске проведут поголовную диспансеризацию после выброса газа на полигоне

24 марта 2018 г. Жителям задыхающегося Волоколамска предложили создать группу общественного контроля над полигоном

Предполагается, что граждане получат доступ к штабной палатке МЧС, установленной на полигоне. Там будут представлены схема ликвидации фильтрата, будущая система дегазации и другие сведения. Новый глава района, в свою очередь, пообещал пресечь завоз на полигон "Ядрово" мусора из Москвы.