Чиновники похвастались организацией выхода болельщиков с трибун "Лужников". Результат матча помог

12 ноября 2017 г. "Там был ад": москвичей возмутило субботнее столпотворение возле обновленных "Лужников" (ФОТО)

Посетители футбольного матча между сборными России и Аргентины вынуждены были провести полтора часа на морозе, чтобы выбраться из полицейского оцепления после игры. Тех, кто хотел "сократить" путь, жестко "скручивали".