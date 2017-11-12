Чиновники похвастались организацией выхода болельщиков с трибун "Лужников". Результат матча помог

Болельщики смогли покинуть трибуны Большой спортивной арены "Лужники" после футбольного матча Россия - Бразилия за 44 минуты, сообщается на сайте
московской мэрии. Таким образом, избежать повторения прошлогоднего коллапса
властям удалось, однако этому поспособствовали и сами российские футболисты, уступавшие к середине второго тайма со счетом 0 - 3. Болельщики потянулись к выходам со стадиона задолго до финального свистка.
В общей сложности на стадионе присутствовало 56,7 тысячи москвичей и гостей столицы, что также помогло с разгрузкой трибун. На ноябрьском матче против сборной Аргентины, запомнившемся провальной организацией, находилось около 80 тысяч человек.
По данным мэрии, после вчерашнего футбола 33,9 тысячи болельщиков поехали домой на метро, 15,9 тысячи воспользовались услугами Московского центрального кольца, а еще 6 тысяч разъехались на автобусах. Кроме того, около 900 человек вызвали такси.
"В день встречи сборных России и Бразилии общественный транспорт работал в особом режиме. Сотрудники транспортного комплекса и волонтеры подсказывали, как пройти на нужный сектор стадиона и выйти к метро, МЦК и автобусным остановкам. В течение двух часов после матча для болельщиков был организован бесплатный проход на станции метро и МЦК возле стадиона", - сообщила пресс-служба городского правительства.
Отметим, что генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" в беседе с ТАСС был еще оптимистичнее в своих оценках. По его словам, последний болельщик покинул трибуны уже через 11 минут после финального свистка. При этом поток к метро не был плотным, болельщики шли спокойно и без давки. Само агентство также поддержало позитивный настрой чиновника. "В какой-то момент было объявлено, что станция "Лужники" и южный вестибюль "Спортивной" переполнены, однако выглядело это даже не как в час-пик в обычный московский будний день. Для перестраховки болельщиков отправляли к северному вестибюлю и станции "Фрунзенская", пишет ТАСС.
Непосредственно перед матчем руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев обещал
не допустить проблем с выходом болельщиков со стадиона. Он утверждал, что московские власти "провели серьезную работу над ошибками", благодаря чему время выхода с арены не должно было превысить 10-15 минут.
Напомним, что в Хамовниках из-за футбола на три дня было ограничено движение на большинстве улиц, для местных жителей введен пропускной режим. Такие же ограничения будут действовать и во время чемпионата мира по футболу.