

Три станции "фиолетовой" линии метро закрылись на неделю Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru Станции Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" в субботу, 24 марта, закрылись для пассажиров. Свою работу они возобновят только в следующие выходные. Временные неудобства связаны с проходкой тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" - "Лермонтовский проспект".



Как поясняли в подземке, при проведении подобных работ, в соответствии со строительными нормами, в зоне действующего метрополитена необходимо временное прекращение движения поездов для обеспечения безопасности перевозок.



На сайте мэрии отмечается, что с 24 по 30 марта включительно в районе закрытых станций будут курсировать около 200 компенсационных автобусов. Дополнительный маршрут запущен между станцией "Выхино" и платформой "Вешняки", а на улице Хлобыстова возле владения 7 по направлению к Вешнякам и через дорогу от вестибюля железнодорожной платформы появились временные остановки. Транспорт будет работать с 5:00 до 1:00 по будням и с 5:10 до 1:00 по выходным с интервалом в шесть минут.



Отметим, что электропоезда Казанского направления в эти дни будут проезжать станцию "Выхино" без остановки. С помощью автобусов КМЗ пассажиры пригородных поездов смогут добраться от одноименной станции метро до ближайшей железнодорожной платформы.



Также для горожан организованы специальные бесплатные маршруты: КМ1 от метро "Выхино" до метро "Жулебино" с остановками у платформы Косино и у станции метро "Лермонтовский проспект", а также КМ2 от станции метро "Кузьминки" до метро "Котельники" с остановкой у метро "Жулебино". Интервал движения по этому маршруту, по заверению властей, составляет менее минуты. Кроме того, более 30 дополнительных автобусов вышли на маршруты в районах Выхино-Жулебино и Вешняки.



К привычному режиму работы участок фиолетовой линии метро вернется 31 марта в 5:30.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 марта 2018 г. Три конечные станции Таганско-Краснопресненской линии закроются с субботы на неделю

Водителям раздадут более 5 тысяч листовок с информацией об изменении движения с 24-го по 30 марта, также запустят более 100 компенсационных автобусов. Пассажирам также помогут найти остановку альтернативного транспорта.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 24.03.2018 14:46 5 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00