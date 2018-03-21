Жителям задыхающегося Волоколамска предложили создать группу общественного контроля над полигоном

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23 марта 2018 г. Главу страдающего от свалки Волоколамского района все-таки отправили в отставку. Его преемник начал "жестко"

Муниципалитет возглавит один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области, сообщили в пресс-службе губернатора Подмсковья. Это Андрей Вихарев, ранее руководивший Лосино-Петровским городским округом.

21 марта 2018 г. Митингующие в Волоколамске напали на главу района и губернатора Воробьева из-за выбросов свалочного газа в "Ядрово"