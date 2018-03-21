Жителям задыхающегося Волоколамска предложили создать группу общественного контроля над полигоном

Подмосковные власти предложили жителям Волоколамского района создать единую группу общественного контроля, которая бы следила за деятельностью скандального полигона "Ядрово"
, сообщает РИА "Новости"
. По мнению председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяны Дмитриевой, объект необходимо сделать максимально открытым для организованных групп активистов и обеспечить им свободный доступ к штабной палатке МЧС на полигоне, где можно было бы изучить схему ликвидации фильтрата и будущую систему дегазации, а также получить конкретную и свежую информацию.
В свою очередь спецпредставитель губернатора Московской области в Волоколамске, заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков заявил, что для общественного контроля рекультивационных работ на полигоне также будет создана группа в мессенджере Telegram.
"Мы договорились, что будет создана группа в Telegram (который Роскомнадзор угрожает заблокировать
в ближайшее время, - Прим. ред.
), в которую войдут общественники, глава района. Параллельно мы формируем списки рабочей группы. Жду фамилии с контактами и специализацией - кто что готов организовывать", - сказал чиновник на встрече с общественностью в здании администрации Волоколамска.
По словам Чупракова, госномера машин, занимающихся организованным завозом мусора на "Ядрово", будут занесены в единую систему, что позволит точнее контролировать объем отходов, поступающих на полигон. "До 10 апреля оператор полигона закончит монтаж системы, при которой вся информация по номеру распознавания автомобиля будет заводиться на информационную систему АИС "Отходы", - сообщил зампредседателя подмосковного правительства.
Чиновник также добавил, что подмосковные власти уже обратились в правоохранительные органы с просьбой пресекать случаи незаконного сброса мусора в Волоколамском районе. Он уточнил, что за чистотой на придорожных полосах должны следить структуры регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, а на остальных территориях - руководители муниципальных образований.
Назначенный накануне исполняющим обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев в ходе заседания подчеркнул, что проблема с полигоном должна быть решена "в короткие сроки". "На мой взгляд, местная власть упустила эту ситуацию. Моя задача - собрать все данные и принять быстрые решения, чтобы не было запаха, чтобы объем машин был нашим, а не пришлым, не московским", - цитирует его "Интерфакс"
. Вихарев также добавил, что открыт для общения с местными жителями.
Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"
пообещал жителям Волоколамска целый проект благоустройства города, после реализации которого все обязательно заметят изменения в лучшую сторону. Он заявил, что задачей Вихарева будет не только преодолеть кризис вокруг "Ядрово", но и "вдохнуть новую жизнь в город". Комментаторы, впрочем, опасаются, что теперь та же самая проблема возникнет в других городах Подмосковья.
Ранее на этой неделе дети из трех школ Волоколамска обратились к медикам
с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне "Ядрово" в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован. В Минздраве региона ожидаемо сообщили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки.