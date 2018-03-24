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СК начал проверку после гибели трех человек под колесами электричек на разных участках МЖД
24 марта 2018 г. | Время публикации 16:05
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Следственные органы Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства гибели трех человек на объектах Московской железной дороги. Два инцидента произошли накануне в районе станций "Монино" и "Ховрино - Левобережная", а еще один - уже сегодня на перегоне между станциями "Бутово" и "Щербинка", передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Как сообщалось ранее, в районе станции "Монино" смертельные травмы получил мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливается. Возле станции "Ховрино - Левобережная" от телесных повреждений скончалась женщина.

Утром в субботу в районе станции "Щербинка" Курского направления МЖД поезд сбил мужчину. Как сообщили агентству "Москва" в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, погибший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Подробности произошедшего пока выясняются.

"В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", - отметили в Следственном комитете.
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